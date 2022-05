Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Coque Tornado – Hierático

The Smile – Thin thing

Rubén Pozo y Miguel Ríos – Abel y Caín

black midi – Welcome to Hell

Wilco – Tired of talking it out on you

El Capitán Elefante – Interferencias

Marcelo Criminal – Saber y ganar

Dakidarría – Ate o abrente

Morrissey – I am Veronica (live)

Death Cab for Cutie – Roman candles

Rosalía – Delirio de grandeza

La Bien Querida – El perro del hortelano

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Julio Bustamente – Jocelyn Rye

El veterano artista valenciano Julio Bustamante ha publicado esta semana “Jocelyn Rye”, el primer sencillo de adelanto de su nuevo álbum Sueño Emisarios, que estará a la venta a partir del próximo 27 de mayo. Lo editará, en formato LP y también digital, El Volcán Música. Un disco que empezó a gestarse antes de la pandemia y en el que ha participado, aunque en circunstancias distintas, su grupo Lavanda.

Nevver – Amaneciendo y anocheciendo

El grupo Nevver publicará el 27 de mayo su nuevo álbum, 999, con Elefant Records. Esta semana, como último adelanto, ha salido como tercer sencillo “Amaneciendo y anocheciendo”. Una canción pensada para hacer bailar que, de hecho, llega con dos versiones, la segunda una remezcla extendida en la mejor tradición de los 80. El vídeo que acompaña a “Amaneciendo y anocheciendo” ha sido dirigido por Daniel Cuenca.

The Sey Sisters – Black African Woman

The Sey Sisters han publicado esta semana un nuevo sencillo, “Black African Woman”, un año después del lanzamiento de su álbum We Got Your Back. La canción, y el vídeo que lo acompaña, pretende visibilizar a la mujer negra africana como centro y motor de su comunidad. La inspiración para componer “Black African Woman” surgió durante una visita de las hermanas a Ghana, país natal de sus padres. El lanzamiento sirve también para anunciar su inminente gira de verano.

The Coy Kois – 180

Las salmantinas The Coy Kois han publicado esta semana el primer adelanto de su futuro nuevo trabajo en todas las plataformas digitales. La canción se titula “180” y es el primero de una lista prevista de singles que se irán lanzando al mismo tiempo que el grupo dará los conciertos de presentación de las nuevas canciones. “180” habla de atracción, deseo y de volver a encontrar a una persona especial tras una ruptura.

Karim Vitas Jr. – Late que late

El granadino de nacimiento y madrileño de adopción Karim Vitas Jr., del que te hemos hablado en más de una ocasión en Muzikalia, ha publicado esta semana el videoclip de su último sencillo, “Late que late”. Una canción que vio la luz el pasado mes de abril y que su autor nos define con estas frases: “No importan las circunstancias, siempre hay un motivo para avanzar y seguir adelante. Cada día que amanece es el momento de cambiar de dirección, de cerrar la puerta a todo aquello que nos cause dolor. Buscar la felicidad con la fuerza de nuestro interior“. Desde ahora cuenta también con imágenes obra de Hi-Hat Films.