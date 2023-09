Conoce a los granadinos Dark Libra

“En realidad solo existe la dirección que tomamos, ‘lo que pude haber sido’ ya no vale. Nadie acepta esa moneda. Yo tampoco” escribió Mario Benedetti. Teté Sendín (Fuerteventura, 1992) y Ángel Quijano (Granada, 1985), los dos componentes de Dark Libra, se formaron como músicos en Granada pero, al igual que el poeta uruguayo, se niegan a asumir el camino previsible, a seguir la carretera adecuada. Tierra de hombres rockeros de chupa de cuero y botas camperas y de cuartetos indies que han construido la mejor historia pop de este país, la ciudad de La Alhambra presume orgullosa de un pasado y presente pletórico de canciones inolvidables que en los últimos años se renuevan con, por fin, mujeres al frente de formaciones y de sus instrumentos, damas como Teté, compositora, cantante y multiinstrumentista que escogió la música hace muchos de sus pocos años como método ineludible de expresión. Ángel, también con sobrada experiencia como batería en grupos de la ciudad como Marion o Leone, se encarga de aportar arreglos y ordenar las ideas. Un dúo que se complementa a la perfección y que debuta con ‘Music for a Weird Thrift Shop’, trabajo que ya se puede oír en plataformas.





“Es el resultado de toda mi historia musical, desde mis tímidos inicios componiendo y tocando la guitarra, el bajo y el teclado en mi casa de Canarias hasta la creo que definitiva derrota de la inseguridad en Granada con mi penúltimo grupo, MOJØ, y ahora con Dark Libra”, reconoce Teté, precavida pero muy preparada ante su nuevo trabajo y sus primeros conciertos con su grupo.

“Ahora hay momentos donde, tras llevar las canciones a su máximo nivel, profundizar en los sonidos y muchas videollamadas y ensayos con Ángel, te sientes especialmente orgullosa de ver cómo los temas que bullían en mi cabeza se han materializado y han quedado verdaderamente redondas. Es una victoria“. Una victoria que se percibe más merecida porque la música de este dúo tiene poco que ver con la algo previsible realidad actual, tanto local como estatal. Todo en Dark Libra suena a internacional, no solo por el uso del inglés sino por la elección de un sonido sofisticado, complejo, nada previsible. La producción de Marcos Muniz en el estudio Curva Polar de Granada y la masterización de Mario G. Alberni en Kadifornia Mastering, se recrean en la oscuridad y el detallismo, y las aportaciones en las percusiones de Zeke Olmo (Eskorzo) y los vientos jazzeros del australiano Andrew Lynch aportan la necesaria fisicidad, algo que los dos músicos no querían olvidar y que fortalecerán en los escenarios con otras colaboraciones.

“Todos son enormes técnicos y músicos y queríamos que estuviesen en nuestro debut, pero también deseábamos aportar algo estético que nos diferenciase como banda”. Y por eso recurrieron al estudio Yatta de Laura Egea, creadora de la imagen tanto en la portada del disco como en el videoclip del primer single, ‘Your Spell’, de sonido tan Garbage. “La imagen aporta identidad y queremos resaltar eso, nuestra identidad”, recalca Teté. “Pero también sabemos que vestuario, vídeos y fotos son complementos de la música y que saber tocar y cantar y defender tus canciones en directo es lo verdaderamente importante. Queremos sonar y ser originales, aunque se noten nuestras raíces. Somos una banda que reivindica el sonido de los noventa y eso no es nada frecuente en estos tiempos, pero no renunciamos a nada, incluso hemos recurrido al autotune en algunos momentos del disco. El underground de últimos de los noventa no se oye tanto… y ahí estamos nosotros”.

Ángel lo confirma: “Pensamos que ‘Music for a Weird Thrift Shop’ es fruto de nuestra amplia experiencia como músicos y oyentes, por eso recurrimos a un rock más oscuro que puede sonar a The Cure, a los ritmos reggae en ‘Adrenaline’ a sonidos que evocan a Depeche Mode o incluso a Billie Eilish en ‘Lips’. Tenemos un sonido definido lo que no significa que queramos encasillarnos, para nada”. Y así volvemos al principio, a la huida de escenarios obvios y caminos transitados mil veces, por eso hemos empezado este texto licuando a Benedetti con, nada más y nada menos, Granada. Un atrevimiento, como la música de Dark Libra.

Óscar Cabrera, periodista

Escucha ‘Your Spell’ de Dark Libra