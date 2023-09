Entrevistamos a The Hangmen, que arrancan su gira por España

El mundo gira, el tiempo pasa y todo cambia, sin embargo, para The Hangmen no parece que el tiempo pueda hacer mella en ellos. Se mantienen incólumes desde sus comienzos a mediados de los ochenta y acaban de sacar lo que probablemente sea uno de sus mejores trabajos, quién lo iba a decir.

Stories to Tell (Acetate Records 2023) nos trae de vuelta a Bryan Small al frente de The Hangmen más rebeldes que nunca, sin concesiones a la industria ni a nadie, han facturado un disco salvaje y autentico que nos recuerda a: The Gun Club, al mejor Johnny Thunders y se sitúa por encima de Social Distortion, sin renunciar a su estilo inconfundible.

Ahora estarán de gira por Europa y tenemos la suerte de tener a una banda en estado de gracia en unas cuantas fechas, gracias a la promotora Bomber Booking.

17 de septiembre. Zaragoza, Sala Z

19 de septiembre. Liérganes, Los Picos

20 de septiembre. A Coruña, Mardi Gras

21 de septiembre. Madrid, Clamores

22 de septiembre. Burgos, AMB

23 de septiembre. Bilbao, Kafe Antzokia

24 de septiembre. Toledo, Pícaro

26 de septiembre. Granada, Lemon Rock

27 de septiembre. Benidorm, Rockstar

28 de septiembre. Valencia, Loco Club

29 de septiembre. Barcelona, Sidecar

Entradas aquí.

Aprovechamos la visita de The Hangmen para hablar con Bryan Small de su nuevo trabajo y de lo que inspiró estas nuevas canciones.

«Tiendo a pensar de manera algo oscura, por lo que las cosas suelen salir de esa manera»

Felicidades por el lanzamiento de vuestro nuevo álbum ‘Stories to Tell’. ¿Qué inspiró estas canciones?

La inspiración para la mayoría de las canciones proviene simplemente de la experiencia de vida, mientras que otras, como «Hard Luck Jim» y «Bayou Moon», son más imágenes que inventé en mi cabeza.

Todas las experiencias influyen. Tiendo a pensar de manera algo oscura, por lo que las cosas suelen salir de esa manera.



¿Qué os llevó a grabar en diferentes estudios para preparar álbum?

Básicamente, fue por necesidad, ya que me mudé de Los Ángeles y teníamos que utilizar diferentes estudios en momentos diferentes. Yo regresaba y grabábamos un par de canciones y luego volvía a casa. Esto sucedía cada vez que teníamos algo que considerábamos lo suficientemente bueno para grabar.

Rob Schnapf, conocido por trabajar con artistas como Elliott Smith y Beck, produjo dos de las canciones del álbum. ¿Cómo fue trabajar con él?

Trabajar con Rob fue un placer. Ama el rock and roll, así que nos divertimos mucho con él. Creo que su entusiasmo, su ingenio y su considerable talento ayudaron a que las cosas fluyeran.

A lo largo de vuestra carrera habéis colaborado con músicos destacados como Mike Ness de Social Distortion.

Con Mike fue fácil, confiaba en su instinto y sus ideas. También trabajé con Inger Lorre en un par de canciones, lo cual fue una combinación fácil. Adoro su música.

El álbum incluye una canción llamada ‘Last Time I Saw You’, que es un homenaje a «Rontrose» Heathman, el exguitarrista de The Hangmen y Supersuckers, que falleció en 2020…

Ron era un buen amigo. Era una persona dulce, inteligente y talentosa que no podía superarse a sí mismo. Me identifiqué completamente con él en ese sentido, y por eso fue tan triste cuando falleció. Cuando escribí el riff, pensé: «A Ron le habría encantado esto». Desearía no haber tenido que escribir una canción así, pero queríamos dedicarle algo. Contribuyó mucho a nuestro álbum ‘East of Western’.

En «Stories to Tell», incluís una versión de ‘Sinister Purpose‘ de Creedence Clearwater Revival.

Cuando te quedas atascado a veces ayuda tener una perspectiva externa diferente para ayudarte a ver. Jimmy y Angelique tocaron esa parte en el álbum «Stories to Tell». «Sinister Purpose» fue sugerida por Jimmy como una buena canción para grabar. Creo que siempre hemos tenido un poco de Creedence Clearwater Revival en nuestro ADN.

«Midnight Riders» tiene un tono nostálgico y reflexivo..

«Midnight» es una especie de homenaje a mis amigos y a mí tratando de abrirnos camino en Hollywood mientras estábamos la mayor parte del tiempo descontrolaos (risas).

Han pasado muchos años desde que The Hangmen se formó en 1986. ¿Habéis cambiado más vosotros o la industria? ¿Qué consejos le darías a una banda nueva?

Creo que cualquier evolución depende más del oyente. Lo que sí sé es que ahora incorporamos más coros y piano/teclados que en el pasado. Respecto a la industria de la música…. ahora es un animal completamente diferente a cuando comenzamos, y cambia rápidamente. Obviamente, las redes sociales son el combustible principal que alimenta a la bestia.

Las bandas nuevas lo que tienen que hacer es centrarse en tener buenas canciones.

La gira europea que estáis a punto de emprender incluye 11 fechas en España. ¿Hay alguna conexión especial con España o algún recuerdo de actuaciones anteriores en el país?

Siempre nos hemos sentido como en casa en España y apreciamos el apoyo que hemos recibido a lo largo de los años. Es importante mantener esta relación y prestarle atención.

Escucha ‘Stories to tell’ de The Hangmen