Cuarto adelanto de lo nuevo de The Psychedelic Furs

The Psychedelic Furs comparten una cuarta canción del que será su primer disco en 29 años. Hace algunos meses te comentábamos que los británicos habían firmado un contrato con Cooking Vinyl para lanzar su primer disco desde 1991.

Lo nuevo de The Psychedelic Furs se llamará Made Of Rain y su salida está programada para el viernes 31 de julio. Hace varios meses estuvimos viéndoles en Madrid y allí nos sorprendieron con una “The Boy That Invented Rock & Roll” más cercana a sus inicios post-punk, que al pop melódico que tan bien facturan.

Posteriormente adelantaron “Don’t Believe”, seguida de “You’ll Be Mine” y “No-One“, a las que se une una nueva pieza, “Come All Ye Faithfull”.

Lo nuevo de la banda de los hermanos Butler ha sido producido Richard Fortus, con mezcla a cargo de Tim Palmer. La formación titular de The Psychedelic Furs cuenta igualmente con el saxofonista Mars Williams, el baterista Paul Garisto, la tecladista Amanda Kramer, y el guitarrista Rich Good.