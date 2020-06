Libro: Joy Division: la historia oral – Jon Savage (Reservoir Books)

Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás es el título de esta obra, donde dicho encabezamiento textual está basado en una contundente frase del entusiasta, incisivo y rebelde presentador de T.V., Tony Wilson; apareciendo dichas palabras justo al final del capítulo 4, tras presenciar este hombre una actuación de Joy Division. Al propio Wilson, ya fallecido en 2007, es al que va dedicado, precisamente, este paginado publicado por el influyente y experimentado periodista musical británico Jon Savage.

Es predominante aquí la técnica de plasmar las declaraciones de Ian Curtis, Bernard Sumner, Stephen Morris y Peter Hook, además de las distintas opiniones de un nutrido grupo de gente cercana a Joy Division. De esta forma interactiva, digámoslo así, es como el propio Savage planteó el discurrir de este libro sobre la hechizante y legendaria banda de Manchester, en Abril de 2019 (Faber and Faber Editores). De todos modos, también existen ciertos huecos donde van colocados algunos extractos de entrevistas y de reseñas de los medios de comunicación de la época 1977-1980 y entre esos fragmentos documentados asoman, también, muy breves párrafos pertenecientes al propio reportero Jon Savage; muy joven por aquel entonces.

Ahora, en Junio de 2020, la traducción al castellano de este valioso tratado ha venido de la mano del crítico musical barcelonés Javier Blánquez y de la editorial Reservoir Books.

Según el propio Jon Savage, a éste no le complació, en absoluto, contar la historia desde su propio punto de vista como testigo directo, sino que consideró más oportuno reflejar su trabajo biográfico a través de la infinidad de entrevistas que efectuó a músicos, managers, periodistas, fotógrafos, familiares, amigos, etc; hasta un total de 36 personas directamente implicadas con Joy Division.

Así pues, la comentada alternancia de las diferentes voces y pupilas observadoras nos conduce, de manera vertiginosa, amena y flexible, desde los ambientes de los escasos rincones contraculturales de Manchester (con la literatura de Philip K. Dick, J.G. Ballard o William Burroughs, por ejemplo.) para evadirse de las mancunianas atmósferas depresivas e industriales de la post-guerra; atravesando por las evoluciones, anécdotas y penurias de la banda punk Warsaw hasta convertirse en los populares Joy Division; para asistir al fatal e indeseado desenlace de la desaparición del imborrable poeta y vocalista Ian Curtis.

Lo cierto es que los partidarios más incondicionales de Joy Division pueden confiar, con plenitud, en el minuciosísimo y muy hondo trabajo que ha desplegado un mega-especialista en la materia como es Jon Savage. Éste se plantó en el área de Manchester y las localidades cercanas, a finales de los años 70 y se concentró, en exclusividad, en todo lo que se hervía, musicalmente, en esta gran ciudad y su periferia; cuna ésta de tantos y tantos grupos carismáticos como The Fall, A Certain Ratio o The Buzzcocks, los cuales también toman su protagonismo secundario en las hojas que ahora nos ocupan.

En consecuencia, tras vivir muy de cerca, primero en 1977 y aún todavía más vibrantemente, entre 1979 y 1980, los hechos y las andanzas relacionadas con los propios Ian Curtis y compañía, este ex-redactor de la acreditadas e históricas revistas Sounds y Melody Maker, Jon Savage, colaboró después en comenzar a ahondar mucho más en la historia del propio grupo, ya desde 2007. Fue entonces cuando este informador en cuestión, auxilió decisivamente al director Grant Gee durante el documental que se editó sobre los mismos Joy Division, aquel año 07. Este mismo reportaje resultó como una especie de primer adentramiento visual, sonoro y sintetizado, el cual luego derivó en la extensa obra literaria de 2019 y su adaptación hispana, en 2020. Entre medias, en 2018, Jon Savage también apareció, junto a otros 10 autores, en el volumen titulado Placeres y desórdenes (Editorial Errata Naturae), acerca de la propia formación de Manchester. Así pues, vemos que el londinense Jon Savage ya poseía antecedentes con respecto a plasmar la crónica de Joy Division.

Por otro lado, el mismo Savage ya había escrito, además, varios libros sobre otras bandas como, por ejemplo, uno sobre The Kinks, en 1984 y otro acerca de Sex Pistols y el punk, en 1991, entre otros; con lo que se nos confirma y refuerza la aptitud y la preparación de este escritor para acometer un manual de este calibre sobre Curtis, Sumner, Hook y Morris.

Así pues, más que aconsejable el bucear, a fondo, en estas cautivadoras, extrañas, detallistas, crudas y eléctricas 410 páginas sobre la crónica de Joy Division, por medio del citado sistema de historia oral que el laborioso Jon Savage ha difundido.

Puedes comprar Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás. Joy Division: la historia oral – Jon Savage (Reservoir Books) en la web de su editorial.