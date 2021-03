Damien Jurado anuncia nuevo disco para mayo

Damien Jurado publicará un nuevo disco el próximo 14 de mayo. Se titulará “The Monster Who Hated Pennsylvania” y lo sacará en el sello que acaba de crear, Maraqopa Records (cabe recordar que en 2012 publicó un álbum titulado “Maraqopa”), siendo este su tercer lanzamiento de los últimos doce meses, si a esa lista le sumamos el LP “What’s New Tomboy” y el EP “Unissued”, que vieron la luz en mayo y en octubre del año pasado, respectivamente.

El primer single de “The Monster Who Hated Pennsylvania” es la canción “Helena”, una balada folk ligeramente alegre y con apariencia de pieza efímera, pero que ahonda profundamente en lo cotidiano hasta encontrar la pureza afectiva (“el mundo es un mentiroso, las estrellas son imprescindibles”). Es una de las diez composiciones de este autoproducido álbum, historias intensas de gente que no está dispuesta a dejarse romper por terribles circunstancias, intimidades hogareñas que, a nivel sonoro, se han inspirado en la sequedad de discos como “The Bells” de Lou Reed y “Ram” de Paul McCartney. “Aunque en gran parte es como la continuación del trabajo que hice con Richard Swift”, ha declarado.

A partir de ahí Damien ha creado esta particular zona de penumbra, entre sueños medio recordados y personajes transitando el espacio que va de la angustia a la plenitud. Jurado conoce bien ese territorio y sabe qué palabras susurrar en el momento adecuado. Para la grabación de “The Monster Who Hated Pennsylvania” ha contando con la colaboración del multiinstrumentista Josh Gordon, que se ha hecho cargo de bajo, guitarras, batería, percusión y teclados.

Toma nota de las fechas de Damien Jurado

10 NOV 2021 – MADRID – Teatro Lara (American Autumn SON Estrella Galicia) – Entradas

11 NOV 2021 – VALENCIA – La Rambleta – Entradas

12 NOV 2021 – ALICANTE – Las Cigarreras – Entradas

14 NOV 2021 – BARCELONA – Apolo – Entradas