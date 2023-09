Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Ángeles, Víctor, Gloria y Javier – Suspiro tierno (La Soleà)

Parquet – Miami Vice

La Delio Valdez y EMI – Pedazo de papel

Cat Power – She belongs to me (Live at the Royal Albert Hall)

Diego Vasallo y José Ramón Da Cruz – De este lado

Gold Lake – North of something

Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee feat. Bobby Gillespie – Ghosted at home

La Kruel Band – La butxaca

Animal Collective – Gem & I

Sufjan Stevens – Will anybody ever love me?

El Columpio Asesino, Amaral – A la espalda del mar

Wilco – Cousin

L7 – Cooler than Mars

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

The Crab Apples – Sin ti

Después de más de un año sin publicar nuevo material, The Crab Apples inician una nueva etapa con «Sin ti». Una canción directa y potente que es el primer sencillo del que será su nuevo disco. El tema habla del momento en que descubres tu valía y te das cuenta de que eres una persona entera por ti misma. «Sin ti» ha sido coproducida junto a Víctor Valiente.

Soom T ft. Tom Fire – Path of the wanderer

Soom T es una artista escocesa de origen indio que publicará el próximo 13 de octubre su sexto álbum de estudio, The Louder The Better. Esta semana a avanzado el sencillo «Path of the Wanderer», tema que cuenta con la colaboración del productor francés Tom Fire con quien ya trabajó en su LP de 2015 Free as a Bird.

Sölar – Éter

Dos años después de que José Travé, fundador de SÖLAR, decidiera hacer una pausa en el proyecto, regresa con un nuevo sencillo titulado «Éter». Una canción que promete ser la primera de una serie de lanzamientos futuros sin una periodicidad determinada de antemano.

Travis Birds con Leiva – Grillos

Travis Birds ha publicado esta semana un nuevo sencillo titulado «Grillos», en el que ha contado con la colaboración de Leiva. «Grillos» es un tema muy emocional que narra uno de esos momentos mágicos en los que la realidad se difumina y el mundo se embriaga de encantamiento. Este sencillo es el último adelanto de Perro Deseo, nuevo álbum que Travis Birds publicará el 6 de octubre.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.