Rufus Wainwright presenta documental y single

Debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria por el virus del COVID-19, el nuevo álbum de Rufus Wainwright previsto para su lanzamiento el pasado mes de abril a través de BMG retrasó su salida al próximo 10 de julio.

Durante estas semanas, el cantante y compositor nominado al premio GRAMMY Rufus Wainwright ha continuado adelantado singles del álbum y se ha mantenido muy activo en redes, emitiendo durante la cuarentena su serie #Quarantunes, interpretando nuevas canciones de Unfollow The Rules combinadas con algunos de sus temas más conocidos, versiones y también algunas rarezas.Tras “Alone Time”, “You Ain’t Big”, es la nueva canción que el artista desvela hoy y que también estará incluida en Unfollow The Rules.

Además, ya está disponible también el documental “Unmaking Unfollow The Rules” especial sobre el proceso de creación del disco en el que Rufus comenta desde el estudio las nuevas canciones y muchos datos curiosos detrás de las mismas. Está disponible en este enlace.

“Unfollow the Rules” es el noveno LP de estudio de Rufus Wainwright y su primer álbum pop nuevo desde 2012. El álbum sirve como final de el Acto I de una carrera extraordinaria que, como “Unfollow The Rules”, comenzó en los estudios de Los Ángeles, pero ahora también introduce un notable nuevo capítulo. El álbum cumple todas sus promesas, pudiendo verse también como un resumen y clímax de todos sus registros anteriores.

Elogiado por el New York Times por su “genuina originalidad”, Rufus Wainwright se ha alzado como uno de los grandes vocalistas, escritores y compositores masculinos de su generación. El cantautor nacido en Nueva York y criado en Montreal ha lanzado siete álbumes de estudio hasta la fecha, tres DVD y tres álbumes en vivo, incluido el fantástico “Rufus Does Judy at Carnegie Hall”, nominado al Grammy.