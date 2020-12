Death Cab For Cutie anuncian EP de versiones benéfico

Death Cab For Cutie publicaban hace un par de años su álbum Thank You For Today, que fue editado por Atlantic Records.

Este fue el primer disco de los de Ben Gibbard sin Chris Walla, que abandonó la banda justo después de grabar aquél. Ahora, crecen con la incorporación de dos nuevos integrantes: Dave Depper y Zac Rae y desde la publicación del disco han ido entregando una serie de EPs como aquel The Blue EP con el que el quinteto empezó a funcionar.

Ahora nos llega un nuevo EP con carácter benéfico en el que Death Cab For Cutie se decantan por las versiones y que comparten durante 24 horas a partir de hoy a través de su Bandcamp.

Llamado Georgia EP, rinde tributo a sus artistas favoritos de la ciudad norteamericana, de TLC a Cat Power, sin olvidarse de R.E.M., Neutral Milk Hotel y Vic Chesnutt. Toda la recaudación que obtengan de este EP serán para la asociación Fair Fight,

Este es el tracklist del EP de Death Cab For Cutie:

1. Waterfalls (TLC Cover)

2. King of Carrot Flowers Pt. 1 (Neutral Milk Hotel Cover)

3. Fall On Me (R.E.M. Cover)

4. Flirted With You All My Life (Vic Chesnutt Cover)

5. Metal Heart (Cat Power Cover)