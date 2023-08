Death Cab for Cutie nos hacen bailar en ‘An Arrow In The Wall’

Death Cab For Cutie ya piensan más allá de su álbum más reciente, Asphalt Meadows (2022) y han lanzado un nuevo sencillo «An Arrow In The Wall», acompañado de un remix en la cara B realizado por Chvrches.

El vocalista y guitarrista Ben Gibbard comentó en un comunicado de prensa: «‘An Arrow In the Wall’ trata sobre las señales de advertencia que nos rodean en el siglo XXI de que la sociedad en su conjunto está en decadencia. La flecha incrustada en la pared pudo haber fallado esta vez, pero sería ingenuo suponer que la próxima tampoco lo hará».

Además, sobre el remix realizado por el trío escocés, agregó: «Hemos sido buenos amigos de Chvrches desde que giramos juntos en 2019. Tomaron nuestra canción de baile un tanto melancólica y la transformaron en un himno de club en tonalidad mayor.»

El nuevo tema, producido por John Congleton avanza una nueva etapa creativa para la banda de Ben Gibbard.

Escucha ‘An Arrow In The Wall’ de Death Cab for Cutie

Escucha la remezcla de CHVRCHES