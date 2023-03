Death Valley Girls siguen evolucionando en su peculiar mundo de magia y oscuridad sin perder un ápice de su esencia. De ese mundo esotérico adornado con detalles de psicodelia tan propios de los sesenta y parte de los setenta, el cuarteto estadounidense despliega en su quinto elepé nuevas atmósferas y entornos en los que se sienten de maravilla. Liderados por la carismática Bonnie Bloomgarden, los angelinos repasan las posibilidades de esa mística cuasi lisérgica a distintas velocidades y adentrándose en varias interpretaciones.

La apertura de este disco, la misteriosa “California Mountain Shake”, nos adentra en un espacio de onírica tiniebla, que irá zigzagueando por un sinfín de diversas producciones, algunas más experimentales en cuanto a lo que su sello tradicional es, mientas que otras se agarran con fiereza a esa misma marca personal.

La homónima “Islands in the Sky” nos recuerda a su trayectoria previa, con la voz encerrada en ese mundo mágico de reverberación, o las celebraciones de “Sunday” o “Say It Too”, homenajes lisérgicos a ritmo de órgano y réplica de viento de esa eucaristía tan propia de los californianos, transitan por esa heterogeneidad dentro de lo reconocible.

Ahí están “What Are The Odds” y “Wacth The Sky”, regalos arquetípicos de velocidad controlada que quiebran la falsa tranquilidad de las piezas más lentas que, como “Journey to Dog Star” o “All That Is Not of Me”, participan de esa montaña rusa de euforia y caída en la oscuridad que conforman el mundo de Death Valley Girls y que dejan en este Islands in the Sky una puerta abierta al más allá.

