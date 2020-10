Declan McKenna – Zeros (Columbia)

El retrofuturismo enarbolado por el joven Declan McKenna queda manifiesto en la portada de este segundo disco del británico. En ella invita al oyente a traspasar una especie de especulo imaginario para entrar en otra dimensión. Una Alicia 5G. Una dimensión paralela saturada de purpurina, hombreras imposibles, trajes glamurosos, y demás parafernalia que se asocia con la nostalgia. El futuro parece que cercena cualquier aspiración de progreso, así que la nostalgia es un refugio para muchos artistas jóvenes. Aquel dicho de “cualquier pasado siempre fue mejor” mueve este artefacto sonoro que por momentos parece una joya rescatada del pasado.

Podríamos discutir si la nostalgia nos conduce a alguna parte, y en la música parece el pan nuestro de cada día, pero es innegable que McKenna tiene talento para armar canciones con suficiente potencial melódico, y con letras que directamente apunta a los desvelos de la Generación Z, esa misma que invade el espacio colgando todo en las redes sociales, así como distopías futuristas a ritmo de grandilocuentes arreglos de cuerda, pianísticas piezas de pop bigger-than-life y guiños a sus héroes del pasado cuyos posters adornan su habitación. Curiosa materia para reflexionar: queremos adueñarnos del espacio para acelerar el tiempo, mientras nos abrigamos en el pasado.

Las guitarras efervescentes y la saturación sónica es pura voluptuosidad en “Be An Astronaut” una de las mejores gemas del año, y que está incluida en Zeros (Columbia, 2020). Un tema cuyos ecos divisan al Ziggy Stardust, el personaje que un día David Bowie nos legó para la eternidad. La entrada épica con “You Better Believe!!!”, tema que abre el disco, es una pura revolución hormonal juvenil que se quiere merendar el mundo a dentelladas. El juego de voces en “Emily” recuerda a T. Rex, entre frondosos arreglos de rock progresivo que empalagan, pero te dejan con ganas de más. La conciencia social también está presenta en las letras como en “Sagittarius A*” (“You think your money’s going to stop you getting wet.”) entonadas con efusividad atrapadas en un manto de sintetizadores y arpegios de guitarra que esculpen una perfecta réplica de los primeros Roxy Music. Un pastiche que invita a recluirte en la habitación y bailar sin pensar en el mañana.

Escucha Declan McKenna – Zeros