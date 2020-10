Major Lazer comparte el vídeo de ‘Oh My Gawd’ con Nicki Minaj

Major Lazer comparten el videoclip de su último éxito “Oh My Gawd” con Mr Eazi y la colaboración de Nicki Minaj y K4mo. El vídeo ha sido dirigido por Reel Goats (DaBaby, Chance The Rapper, Polo G). “Oh My Gawd” es el último adelanto de su próximo álbum, Music Is The Weapon, el cuál verá la luz el 23 de octubre.

Music Is The Weapon será su primer álbum desde 2015 y contendrá temas que ya vieron la luz durante los últimos meses: la mencionada “Oh My Gawd” con Mr Eazife, Nicki Minajand y K4mo; “Lay Your Head On Me” con Marcus Mumford, que recientemente alcanzó el número 1 en las listas AAA y Danceradio y se colocó en el top 10 en la radio alternativa; la nominada al Grammy Latino “Rave de Favela”, con Anitta y MC Lanand BEAM; “Que Calor” , con J Balvin y El Alfa, que fue interpretada por Balvin en el Super Bowl 2020 junto con Jennifer Lopez y encabezó las listas de éxitos en todo el mundo; “Trigger” ,con Khalid y “Can’t Take It From Me” con Skip Marley.

Este mes, la banda llevará a cabo una serie de shows (manteniendo la distancia social) bajo el nombre de Major Lazer Sound Systems, en Houston, Atlanta, Charlotte y más ciudades. Además, también estrenarán Major Lazer: Year Negative One, un cómic dibujado por su colaborador Ferry Gouw, creador del personaje original de Major Lazer y escrito por la aclamada autora Alex De Campi, a principios del próximo año. Ya puedes reservarlo aquí.