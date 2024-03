Deleste incorpora a James a su cartel

Deleste sigue completando un gran cartel para la que será su duodécima edición, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de mayo en los Jardines de Viveros de Valencia.

Hoy confirma la presencia de un nuevo cabeza de cartel, James, que están de vuelta con nuevo disco tres años después de una entrega tan deslumbrante e inspirada como fue All The Colours Of You (2021) y del cuarenta aniversario que celebraron en una serie de conciertos que les trajeron a nuestro país. La banda de Tim Booth tiene listo el que será decimoctavo álbum de estudio de su carrera, Yummy que saldrá a la venta el próximo 12 de abril. Un disco producido por Leo Abrahams (Jon Hopkins, Brian Eno) y mezclado por Cenzo Townsend (Courteeners, Everything Everything) que presentarán en nuestro país.

Junto con James llegan otros nombres, como los de los británicos The K’s banda de guitarras con una gran proyección que están a punto de lanzar su disco de debut tras una serie de sencillos que les ha colocado como una de las nuevas sensaciones de su generación. Completan los valencianos Anouck The Band, que traerán su inspirada fusión de estilos —del soul al disco, pasando por el synth pop y el R&B más contemporáneo— y trabajos tan elegantes como el EP «Las horas», publicado el verano pasado.

Estas tres bandas se añaden a los ya confirmados Editors, Sleaford Mods, Triángulo de Amor Bizarro, Twin Atlantic, Cora Yako y Gazella en un festival boutique y urbano, que apuesta por combinar estrellas internacionales y valores nacionales con talento emergente en un único escenario sin conciertos solapados y con actividades paralelas en otros espacios emblemáticos de la ciudad.

Ya se pueden comprar las entradas desde 55 euros (más gastos de gestión) a través de la web del festival.