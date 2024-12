Y llegó diciembre, el tiempo de la paz y del amor. Del turrón y los regalos. De las felicitaciones y los buenos deseos. De la hipocresía… perdón, ya ha asomado mi perfil de Mr. Scrooge. No lo puedo evitar. No me gusta la Navidad. Pero para que no me visiten los fantasmas de las navidades pasadas y futuras he invitado a que me acompañe en este nuevo episodio a un chico entrañable y buena gente. Gran amante del cine, de la música y de estas fiestas.

Con su buen hacer ha seleccionado diez canciones navideñas energéticas y luminosas. Acompáñanos en esta aventura donde no habrá villancicos, sino powerpop.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop – Especial Navidad

Escúchalo en Spotify

Suenan:

Shonen Knife «Sweet Christmas»

Onepercentres » For the day»

Lucie, Too «Only Lonely Christmas»

Time Between «Vapour Trails to the Sky»

The Lousy Pop Group » When Santa got shuck Up the Chimery»

H! Christmas Brigher cover

Dustybuns «This Christmas time»

Totos «Winter Girlfriend,»

The Charmes «Yo! Santa!»

Boris «Last Christmas

