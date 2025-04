Bruce Springsteen anuncia la publicación de 7 discos inéditos

Bruce Springsteen anuncia Tracks II: The Lost Albums o lo que es lo mismo, la publicación de hasta siete nuevos discos, totalmente inéditos, que se estarán disponibles el próximo 27 de junio.

Será una caja de edición limitada con 9 vinilos o 7 CD, que llegará en una versión condensada de 20 temas en doble vinilo o CD llamada Lost and Found: Selections From The Lost Albums.

Nada menos que 83 canciones grabadas entre los años 1983-2018. La caja incluye una banda sonora para una película que nunca se hizo en el disco Faithless, combos country con pedal steel en Somewhere North of Nashville, historias fronterizas ricamente tejidas en Inyo, el sonido de orquesta noir de mediados de siglo en Twilight Hours, exploraciones lo-fi de la época entre los míticos discos Nebraska y Born in the U.S.A. en LA Garage Sessions ’83’ y todo el material que no vio la luz hasta ahora de Streets of Philadelphia Sessions.

Cada disco tendrá su propio diseño, con un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo e incluirá notas sobre cada álbum del ensayista Erik Flannigan y una introducción del propio Springsteen. Como comenta: «The Lost Albums eran discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados. He tocado esta música para mí y a menudo para amigos íntimos durante años».

Junto con el anuncio de The Lost Albums, hoy llega también el primer adelanto: «Rain In The River», que pertenece al álbum Perfect World.

Te recordamos que el Boss volverá a nuestro país este verano, en una gira europea que arranca el próximo 17 de mayo en Manchester.

Próximos conciertos de Bruce Springsteen



May 20 – Manchester, England – Co-op Live – On-sale: Oct. 11 at 10am

May 24 – Lille, France – Stade Pierre Mauroy – On-sale: Oct. 7 at 10am CEST

May 31- Marseille, France – Orange Velodrome (rescheduled from May 25, 2024)

June 4 – Liverpool, England – Anfield Stadium – On-sale: Oct. 11 at 10am BST

June 11 – Berlin, Germany – Olympiastadion – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST

June 15 – Prague, Czech Republic – Airport Letnany (rescheduled from May 28, 2024)

June 18 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST

June 21 y 24 – San Sebastián, Spain – Estadio Reale Arena (Anoeta) – On-sale: entradas.com

June 27 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins Arena – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST

June 30 – Milan, Italy – San Siro Stadium (rescheduled from June 1, 2024)

