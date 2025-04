Descubre a Vondré con su nuevo sencillo

Vondré es una destacada banda mexicana que ha revitalizado la escena grunge en su país. Liderada por Ana Cristina Espinosa, una talentosa multiinstrumentista y compositora originaria de la Ciudad de México, la agrupación ha logrado consolidarse gracias a su propuesta musical sólida y auténtica. «31» es su último sencillo. Suntuoso, seductor y un poco aterrador. “31” no solo suena, sino que acecha, se instala en sueños y pesadillas. Un tema que no se deja escuchar de fondo: te envuelve, te exige atención.

Uno de los proyectos independientes más exitosos de la última década lanza canciones con cuentagotas, y eso siempre deja dudas: ¿bloqueo creativo o adaptación a la moda de los singles sueltos? Da igual. “31” tenía su propio reloj y esperó el momento justo para mostrarse. Este tema no llega vacío. Está cargado de más referencias que una playlist grungera. Es emocionante y escalofriante a partes iguales. Como si The Kills hubieran pasado por un filtro más sobrio, sin la pose americana de siempre, con un virtuosismo medido: no empalaga, no aburre. La voz entra con una ironía bien dosificada, sin dramatismos forzados. El resultado es una visión más culta y calculada del post-punk y el rock alternativo noventero. Vondré no es diva ni lo necesita. Su camino es más reflexivo, más elegante, sin renunciar a la contundencia de un hit como “Estoy Bien”.

¿Comparaciones? PJ Harvey y Hole aparecen en la conversación, pero Vondré es otra cosa. Más «fina», más medida, sin el desgarro sucio de una Courtney con la heroína en todo momento. Pero como ella, se siente que ha venido para quedarse. Ojalá así sea.