Car Seat Headrest tendrán nuevo disco en mayo

Car Seat Headrest regresa con The Scholars, su primer álbum de estudio en cinco años (desde que entregaran Making A Door Less Open (Matador)), que se publicará el próximo 2 de mayo a través de Matador Records.

El nuevo disco de la banda afincada en Seattle viene presentada como una ambiciosa ópera rock ambientada en la ficticia Universidad Parnassus. El disco gira en torno a estudiantes y figuras académicas que atraviesan dilemas existenciales de vida, muerte y renacimiento.

El proyecto se empezó a gestar tras una etapa de pausa obligada, primero por la pandemia y luego por problemas de salud. Este tiempo de introspección le permitió a Will Toledo dar forma a un trabajo profundamente conceptual, influenciado por clásicos como Tommy de The Who y Ziggy Stardust de David Bowie.

Autoproducido por Toledo, The Scholars marca una nueva etapa más cohesionada y colectiva para Car Seat Headrest, que, aunque nació como proyecto solista, se presenta ahora como una banda en su forma más plena y madura.

Ya puedes escuchar “Gethsemane” y la reciente “CCF (I’m Gonna Stay With You)”, que llega acompañada de un video ilustrado por Cate Wurtz, quien también diseñó los personajes del universo narrativo.

Estas serán las canciones de ‘The Scholars’

1. CCF (I’m Gonna Stay With You)

2. Devereaux

3. Lady Gay Approximately

4. The Catastrophe (Good Luck With That, Man)

5. Equals

6. Gethsemane

7. Reality

8. Planet Desperation

9. True/False Lover

Foto: Carlos Cruz