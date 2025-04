Entrevistamos a The High Llamas

No deberían requerir presentación, pero es lo que tiene ser una exquisitez, que te aprecian cuatro enterados. Bueno, en el caso de The High Llamas, que llevan ya desde 1991 dando el callo, quizás algunos más, pero seguro que no los suficientes.

Sobre todo, teniendo en cuenta la maravillosa lista de álbumes en su haber, el último de los cuales, Hey Panda, les muestra enteramente renovados y recogiendo influencias nada acomodaticias para refrescar un sonido extremadamente elegante que sigue estando ahí, pero de una forma actualizada que le impide oxidarse.

Además de por el lanzamiento de ese disco y una gira por España que les traerá a nada menos que cuatro de nuestras ciudades (Barcelona el 11 de abril (Razzmatazz 3), el 12 en València (16 Toneladas), el 13 en Madrid (Lula Club, Ciclo Jaguar) y finalizarán en San Sebastián el 14 en la sala Dabadaba, entradas en Houston Party), son noticia por la reedición en vinilo de su catálogo. Toda una alegría para quienes amamos sus siempre etéreas y misteriosas melodías.

De todo ello hablamos con el factótum de The High Llamas, el siempre amable, culto y educado Sean O’Hagan, que nos regala, además, al final de la conversación, unas cuantas joyas musicales en las que escarbar.

«Creo que siempre deberíamos asumir que los discos que acabamos de hacer serían los últimos»

Hola Sean. Es un verdadero honor charlar contigo. En primer lugar quería preguntarte por el sonido de tu último trabajo al frente de High Lamas, Hey Panda, en el que destaca la existencia de elementos propios del hip hop o la música urbana, sin perder, por supuesto, la personalidad de la banda. ¿Sentiste la necesidad de renovar tu sonido para que la banda siga siendo estimulante?

Sí, me pareció apropiado cambiar el sonido para mantener mi conexión y mi interesante música contemporánea donde debía estar. He estado escuchando el trabajo de artistas como Tyler, The Creator, Solange y Tierra Whack. Estos artistas están creando un sonido diverso y fresco. Yo admiro eso, y sentí que no era una apropiación indebida inclinarse hacia el R&B hasta cierto punto.

‘Hey Panda’ llega ocho años después de Here Come The Rattling Trees (2016). Entre medias publicaste tu segundo álbum en solitario, Radum Calls, Radum Calls (2019), en el que encontramos algunos arreglos que ahora aparecen en este Hey Panda. ¿Cuánto influyó este álbum en solitario en el nuevo álbum?

Creo que sería correcto decir que Radum Calls fue el comienzo del proceso creativo de Hey Panda. Tomé la decisión de empezar a usar mis sensaciones en contraposición a los arreglos orquestales, que se habían vuelto tan comunes para mí que la frescura comenzaba a disminuir. Radum Calls también me liberó artísticamente, ya que era un proyecto en solitario. Ese proceso me convenció de que se podía hacer Hey Panda.

¿Alguna vez consideraste la posibilidad de la desaparición de la banda como tal y seguir una carrera en solitario? ¿En qué se diferencian tus dinámicas de trabajo cuando se trata de un álbum totalmente tuyo o cuando estás bajo la marca High Llamas?

Creo que siempre deberíamos asumir que los discos que acabamos de hacer serían los últimos. La dinámica entre mi proyecto solo y la banda es ciertamente diferente. El proyecto en solitario permite una libertad personal que, por loco que parezca, la banda no suele tener. Por lo tanto, el proyecto en solitario informó al proyecto de banda, cuando lo habitual hubiera sido que fuera al revés.

Aparte de Hey Panda, la gran novedad de la banda es la reedición en vinilo de su catálogo. Creo que es algo que llevas tiempo buscando, ¿verdad?

Las reediciones tardaron 10 años en surgir, principalmente porque Universal Music, por desgracia, estaba totalmente desinteresada en dedicar tiempo al proyecto. Sin embargo, Drag City trabajó duro para licenciar ese catálogo y estamos agradecidos por el esfuerzo realizado por Dan Koretsky.

En una ocasión dijiste que, si estas reediciones tomaban forma, harías una gira y esa sería la oportunidad ideal para retirarte oficialmente. ¿Ha llegado el momento?

Sí, creo que este es posiblemente el plan. Pero no tengo necesariamente que jubilarme como músico. La colaboración es el cierre perfecto para un viejo músico, la plataforma de aterrizaje perfecta. Tocar ocasionalmente con una diversidad de artistas no está reñido con ese plan.

Supongo que la gira actual, además de las canciones de Hey Panda, se centrará en repasar tu carrera.

Tocaremos mucho de Hey panda y una selección del catálogo. Consideré configurar toda la gira como una gira de reedición. Pero eso es completamente contrario a dónde está mi cabeza.

¿Qué álbum de High Llamas te dejó más satisfecho? Imagino que es difícil elegir, pero ¿cuál crees que define mejor el sonido de la banda?

Ese disco sería Snowbug. Los discos anteriores, Gideon Gaye, Hawaii y Cold And Bouncy, empleaban básicamente un conjunto de temas que eran experimentaciones entrelazadas. Snowbug se convirtió en un sonido más suelto a medida que crecía mi interés por la música brasileña. Toda la experiencia se sintió como un viaje creativo más libre.

Imagino que la comparación constante del sonido inicial de la banda con el de The Beach Boys ya te cansa un poco, pero siempre he sentido curiosidad por aquel episodio de tu vida en el que surgió la cuestión, gracias a la insistencia de Bruce Johnston, creo, de producir un disco de los Beach Boys. ¿Qué salió mal para que no pudieras hacerlo? Me imagino que debe haber sido muy emocionante que me pidieran que lo hiciera.

No puedo decir que estaba emocionado por la perspectiva de trabajar con The Beach Boys, la mejor manera de describirlo sería nervioso e incrédulo. Debido a que no había un entendimiento completo entre The Beach Boys y Brian Wilson en ese momento con respecto al proyecto, mi papel como posible escritor y productor resultó imposible. Temía que artísticamente me perdiera en una batalla legal y artística de voluntades, de la que yo sería sólo un espectador. Así que pedí que me sacaran del proyecto y así asegurarme de que Cold and Bouncy (el disco que planeaban High Llamas en ese momento) se completara.

Otra cosa que destaca en Hey Panda son las colaboraciones. Por ejemplo, Bonnie Prince Billy, uno de los grandes innovadores de la música de raíces americana, está presente en dos de las canciones. ¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con él?

Will Oldham y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido nuestros pensamientos e interés por la música gospel en múltiples conversaciones. Por eso decidimos que debíamos tratar de colaborar. Le pedí a Will ayuda con dos conjuntos de letras que ensamblé con nuevas ideas que había estado explorando y que tenían una fuerte influencia gospel. Después agregué algunas técnicas contemporáneas de reducción de R&B a los elementos que aportó Bonnie Prince Billy, y apareció esta técnica rara y única de escritura. Estoy encantado con los resultados.

Otra colaboración, en este caso con Rae Morris, es, según los comentarios de los fans en su bandcamp, la gran favorita del álbum, «Sisters Friends». Podríamos decir que es el que tiene el sonido High Llamas más «clásico» del disco. ¿Estás de acuerdo?

Oh, eso es interesante. Tal vez lo sea. Aunque creo que tú estás en una mejor posición para juzgar que yo. Siempre me ha parecido que “Sister Friends” es una canción que fue escrita para la fantástica voz de Rae. Tan pronto como acabé la canción, la idea de Rae cantándola ya estaba ahí.

Me llama la atención el uso de estos recursos de música urbana de los que hablábamos al principio, entre otras cosas, porque el sonido es mucho más minimalista y desnudo que en los trabajos anteriores de High Llamas. ¿Hubo una intención de «vaciar» el sonido o simplemente se produjo así?

Creo que deberíamos hablar de Ben Garrett, conocido como Fryers, que participó en el disco y me ayudó a aportar algo de ese espacio a los arreglos. Ben fue increíblemente importante para este álbum. Me dio las herramientas para hacer Hey Panda después de que me uniera a él en su álbum, God Melodies.

La verdad es que me parece increíble que después de tantos años sigáis tan frescos como en este disco. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te ha estimulado el resultado lo suficiente como para querer volver pronto al estudio?

Muchas gracias. Eso es lo más bonito que se puede decir de una banda que vive la música. Creo que es un logro increíble seguir reinventando para permanecer en el estudio y permanecer en el espacio creativo. Volveré al estudio, pero aún está por determinar si es con High Llamas o no.

Vienes de gira por España, nada menos que cuatro fechas. ¿Qué esperas de la gira y qué podemos esperar nosotros?

Espero que la gente venga a vernos. Me encanta actuar en vivo, conectar con vuestro público es increíblemente gratificante para un artista, y espero que, para el público, lo sea igualmente. España es importante para nosotros porque en 2003 conseguimos nuestro único premio a una canción por “Cookie Bay” en Madrid.

Por último, siempre que entrevisto a alguien me gusta hacer una pregunta, que eres absolutamente libre de responder o no, según lo desees. Se trata de seleccionar canciones o álbumes que han sido los que te han llevado musical y emocionalmente al momento en el que te encuentras ahora mismo. No es necesario que sean tus favoritos en la vida, simplemente aquellos que ahora te sirven de influencia o simplemente te emocionan.

Solange – A Seat At The Table (2016)

Tierra Whack – Whack World (2018)

Dr. John – Gris Gris

Escucha ‘Hey Panda’ de The High Llamas