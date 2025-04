Disfruta de un concierto de Nick Cave and The Bad Seeds en París

Nick Cave and The Bad Seeds hicieron una de las giras más impactantes y poderosas de 2024 (consulta su paso por Madrid). El pasado 17 de noviembre cerraron su extenso tour europeo en el desde el Accor Arena de París, que el canal cultural ARTE acaba de compartir.

La banda venía a presentar las canciones de su último trabajo, Wild God, lanzado en agosto del pasado año, aunque tampoco faltaron algunos de susu clásicos como «The Weeping Song», «Red Right Hand», «From Her To Eternity» o «Tupelo».

Un concierto producido por Blogotheque y dirigido por David Ctiborsky que de momento solo está disponible para su visionado en Europa (la emisión en Norteamérica estará disponible a partir del 1 de junio).

Nick Cave and The Bad Seeds – Accor Arena, Paris – ARTE Concert

Estas fueron las canciones interpretadas:

Frogs

Wild God

Song of the Lake

O Children

Jubillee Street

From Her To Eternity

Long Dark Night

Cinnamon Horses

Tupelo

Conversion

Bright Horses

Joy

I Need You

Carnage

Final Rescue Attempt

Red Right Hand

The Mercy Seat

White Elephant

Bis:

O Wow O Wow

Papa Won’t Leave You Henry

The Weeping Song

Into My Arms

Foto Nick Cave and The Bad Seeds: Cha González (ARTE)