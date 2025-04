Muere Clem Burke, batería de Blondie

Clem Burke, batería de los pioneros de la new wave Blondie y músico que colaboró con artistas tan dispares como Iggy Pop, Bob Dylan y Pete Townshend, falleció ayer domingo a los 70 años, a causa de un cáncer.

Así le despiden sus compañeros.

«Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda, Clem Burke, tras una batalla privada contra el cáncer.

Clem no era solo un baterista; era el alma de Blondie. Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y su contribución a nuestro sonido y éxito es inconmensurable. Más allá de su talento musical, Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, su entusiasmo contagioso y su sólida ética de trabajo conmovieron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.

La influencia de Clem se extendió mucho más allá de Blondie. Autoproclamado «superviviente del rock & roll», tocó y colaboró ??con numerosos artistas icónicos, como Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Nancy Sinatra, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond e incluso las Go-Go’s. Su influencia y contribuciones han abarcado décadas y géneros, dejando una huella imborrable en cada proyecto en el que participó.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Clem en todo el mundo. Su legado perdurará a través de la enorme cantidad de música que creó y las innumerables vidas que conmovió. Mientras afrontamos esta profunda pérdida, pedimos privacidad en estos momentos difíciles. Buena suerte, Dr. Burke.

Debbie, Chris y toda la familia Blondie»

Nacido y criado en Bayonne, Nueva Jersey, la pasión de Burke por la batería se despertó a los 14 años. Sus primeras experiencias en orquestas escolares y bandas locales perfeccionaron un estilo que más tarde se convertiría en su sello personal. A mediados de los 70, respondió a un anuncio en el Village Voice que buscaba un batería de rock. Una llamada de nada menos que Debbie Harry y Chris Stein, de Blondie. De ahí salió la legendaria banda que fusionaba a la perfección el punk, el rock y el pop, capturando el espíritu de una época.

El ascenso de Blondie fue meteórico, con la batería de Burke como base para éxitos como «Heart of Glass», «Call Me» y «The Tide Is High». Su capacidad para abarcar diversos géneros, desde ritmos con influencias disco hasta ritmos reggae, demostró no solo su versatilidad, sino también su personal forma de tocar, que ha influenciado a buen números de músicos durante generaciones.

En 2006, las contribuciones de Burke quedaron inmortalizadas con la incorporación de Blondie al Salón de la Fama del Rock and Roll. Su compromiso con la música se extendió más allá de la interpretación; en 2011, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Gloucestershire por su trabajo pionero con el Clem Burke Drumming Project, que exploró los beneficios físicos y psicológicos de la batería.

Además de en Blondie, fue músico por poco tiempo de la banda The Romantics y puede presumir te haber formado igualmente parte de Ramones, dando un par de conciertos y siendo recordado como Elvis Ramone, el nombre que supuestamente hubiera adoptado.

Descanse en paz.