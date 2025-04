Estrenamos el nuevo videoclip de Violeta Tello Grau

Tal como te comentamos hace un par de meses, Violeta Tello Grau se encuentra presentando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Un disco que verá la luz a lo largo de 2025 y del que ya os avanzamos un anticipo. Mañana saldrá otro avance, un tema titulado «Bressol». La canción, como muchas otras compuestas por Violeta, nace de un poema. En este caso de uno que escribió hace 11 años cuando murió su abuela materna, Carme Biosca Carratalà, una figura que para ella fue muy inspiradora por su energía y entusiasmo.

Violeta expresa en «Bressol» esa conexión íntima y espiritual que, según ella, todavía siente con esa persona tan especial en su vida. Lo hace en catalán, que era el idioma en el que se comunicaba con su abuela. Además la artista comenta que «tenía muchas ganas de publicar una canción en catalán, y esta en concreto, por razones familiares y sentimentales, no podía estar en otro idioma«. Una especie de diálogo que se divide en tres partes, tal como nos cuenta Violeta:

«La primera habla de la muerte y de cómo esta me hace sentir su protección y su amor. Una vez asumido que su cuerpo se ha marchado, me doy cuenta que el amor se queda intacto y que la conexión interior que tengo con ella no se perderá nunca. En aquel momento noté que su figura podía estructurar mi futuro y que yo tenía un referente a seguir en la vida. En la última parte, hay una explosión de felicidad y de gozo cuando siento que yo también tengo este amor hacia los demás, gracias a haber estado en contacto con ella y de haber aprendido de su vitalidad«.

Violeta ha trabajado con su productor Víctor Valiente, creando una pieza basada en el piano y la voz en un principio, se va desplegando poco a poco hasta explotar en un crisol de emociones, tal como corresponde a la temática de la canción y las tres fases antes mencionadas. También son tres los elementos que protagonizan el vídeo, obra de Henar Bengale: un piano antiguo, un títere y la propia artista.

Hoy, un día antes de su publicación oficial, estrenamos en exclusiva el nuevo videoclip de Violeta Tello Grau para su sencillo «Bressol».