Por primera vez dedicamos un episodio de Desde Asia con Amor y Pop a un solo grupo. Un especial monográfico sobre la que para muchos es la banda de culto por excelencia del indie japonés, Sugar Plant, dúo formado por Shinichi Ogawa y Chinatsu Shoyoma.

Una formación que comenzó su andadura a mediados de los 90′ teniendo como simiente musical a The Velvet Underground y a Galaxie 500 y han llegado a nuestros días como pioneros del dreampop y el shoegaze nipón, aunque son mucho más. Pocos grupos han tenido una evolución tan personal viviendo al margen de modas y haciendo la música que realmente quieren. No es que se adelantaran a su tiempo, sino que el tiempo ha seguido admirando la música de Sugar Plant.

Os invitamos a acompañarnos por este pequeño viaje por la discografía de Sugar Plant. Un viaje con sonoridades bastante diferentes a las habituales en nuestro podcast.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop: especial Sugar Plant

Suenan:

1. Intro «Rainy Days»

2. Slow Down

3. My Spanish Boots

4. Behind the Door

5. Trance Mellow

6. Butterfly

7. Dryfruit

8. Days

9. Blue Submarine

