Jack White estrena la canción inédita ‘You Got MeSearching’

El pasado verano veía la luz NO NAME, el disco sin título de Jack White que fue entregado como regalo a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres. Después de esto, se animó a los seguidores a compartirlo. Un álbum que recupera el brío de sus tiempos al frente de The White Stripes y que finalmente tuvo su lanzamiento oficial.

Un disco por el que ha sido nominado a los Premios Grammy como «Mejor Álbum de Rock» y que apostamos podremos disfrutar en directo en nuestro país en alguno de los festivales que se celebren el próximo verano.

Ahora llega un nuevo tema, «You Got MeSearching», cara B de su nuevo sencillo «That’s How I’m Feeling» que también ha estrenado su vídeo oficial.

Escucha ‘You Got MeSearching’ de Jack White