Hurray For The Riff Raff – The Past Is Still Alive (Nonesuch Records / Warner)

El proyecto liderado por Alynda Segarra bajo el nombre de Hurray For The Riff Raff ha completado, tras entregas previas como Small Town Heroes (ATO, 14), The Navigator (ATO, 17) o el inmediatamente previo Life On Earth (Nonesuch, 22), la que hasta la fecha podría considerarse (con poco margen de error) su mejor obra. Entre otras cosas y precisamente, por ese peso específico que The Past Is Still Alive tiene como tal, en el que la neoyorquina canta a un mundo extraño, preocupada por el entorno y mientras resalta una belleza que podría estar en vías de extinción.

Lo hace con un lienzo en el que country, folk e indie-pop marcan formas y pautas, dando cobijo a un conjunto de diez canciones (y un epílogo) que pueden presumir de una fuerte identidad conjunta, en lo que supone uno de los logros del elepé. El noveno disco de estudio de Hurray For The Riff Raff la emparenta con otras formaciones y artistas en estado de gracia como son Big Thief, Phoebe Bridgers, Julien Baker o Marika Hakman, destacando a su autora por encima de la media. Es el resultado de algo más de treinta minutos impregnados en sentimiento y concretados en magníficas canciones, con una lírica sin censuras en boca de quien ha vivido una y mil batallas. Un lote que, progresiva y casi imperceptiblemente, consigue meterse bajo la piel hasta tornarse permanente.

La compacta banda que rodea a Segarra cumple con su parte cuando de dar empaque o sensibilidad (o ambas) a las composiciones se trata, destacando en piezas como “Buffalo”, “Colossus Of Roads”, “Vetiver”, “Dynamo” o el romanticismo atemporal de “Ogallala”. The Past Is Still Alive cabe entenderse, de manera bastante evidente, como un viaje que suma paradas sobre fondos desérticos. Uno evocador en la interpretación vocal generosa en matices de la de Nueva Orleans. Un viaje con variedad en velocidades y ritmos potenciando el atractivo, al evitar cualquier opción de hastío y aupar a Hurray For The Riff Raff a aquella primera división a la que siempre apuntó.

Escucha Hurray For The Riff Raff – The Past Is Still Alive