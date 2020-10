Desentis – Desentis (Static Blooms Records)

El ritmo no solo es exterior, sino que dentro de cada uno de nosotros hallamos un ritmo de vida que hace que nuestro cuerpo fluya y exprese pasión. Respirar, pulsar, parpadear y hasta soñar son funciones que, en conjunto, muestran nuestra exacta maquinaria. Desentis lo transmuta en música, logrando un concepto increíble. En cada uno de los once temas distribuidos en los cuarenta minutos y escasos segundos del disco se plasman susurros, sonidos, respiros, anhelos de dar vida a algo o a alguien, anhelos de perderse y anhelos de ya no seguir, desesperación enmascarada y felicidad disfrazada; hasta los sonidos sacados de la televisión y el ruido de guitarras psicodélicas mientras que palmas y aplausos se conjugan en una sonoridad desorientada, tocada con innegable sutilidad.

Su gusto por lo corporal, basta con recordarlo o verlo poseído cuando tiene una guitarra eléctrica, lleva a Desentis a generar piezas de calidad con ritmo funcional. Sin duda el blues es uno de los predominantes en esta lluvia de felicidad, desolación, tristeza y rarezas con tintes hippies; los temas bien podrían escucharse y disfrutarse en una buena fiesta de Sunset Strip en 1970 o en una reunión muy privada con María Sabina. La voz de Desentis y los múltiples efectos aplicados durante todo el disco le da otro goce extra y no encuentras error o pormenor estropeando alguna de las canciones, en ningún momento exagera o echa a perder alguna canción.

“Shakedown” y “Homecomig” son ideales para el viaje en LSD o algún postre cannábico; “Ball on” es el clímax bluesero, te incita y te pone de buenas, quieres salir a cantar en medio de la calle y terminar con el aislamiento pandémico, “Time´s an illusion” te hará buscar los discos de los White Stripes y seguir con el mood de la melodía. Desentis logra un estupendo disco en medio de una cultura de lo visual; obliga a detenernos, a hacer caso de nuestro organismo y escuchar las pasiones y sentimientos que se encuentran dentro de él.

Escucha Desentis – Desentis