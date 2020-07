Caliber Killer – Renacido (Autoproducido)

Siendo apenas la primera producción musical y de forma auto producida por la banda, Renacido presenta la lucha por sobresalir musicalmente de estos mexicanos, sus ganas de tocar en todos los festivales nacionales e internacionales con sus guitarras expansivas y crear el lamento más potente y profundo de todo el reino del hard rock actual. Con una lírica oscura pero imperiosa, sin miedo a la desolación, y una producción destacable en el trabajo de guitarras, este es uno de los actos más aventurados de lo que se ha hecho en los últimos años en la zona centro de las tierras aztecas. Caliber Killer es un cuarteto que basa su fortaleza en el trabajo y recorrido de 10 años de experiencia, esa experiencia les dio la madurez necesaria para decidir y saber en qué momento iban a sacar un álbum después de tanto tiempo, pero con una calidad demasiado aceptable. Caliber Killer despliega un estilo de guitarras duras y sucias, un bajo que va golpeando con la batería al viejo y querido rock puro, sin adornitos, ni trompetitas. La voz tiene una contrariedad de aspereza y suavidad que muta cuando debe mutar. Abren con fuerza y determinación con “Rictus”, esa canción marca la pauta del sonido del disco y la banda. En “El cuervo” juegan con buena armonía los cambios de ritmo, pero no deja de ser una constante en todo el disco que no deja de sorprender. Renacido es un grito de libertad, de pasión, o en palabras de su baterista More González: “…Renacido no se entendería sin todas las experiencias que hemos vivido por casi 10 años. Renacido es un rock muy honesto, un compilado de historias y un reflejo de cómo hemos madurado musicalmente.”

Entre las canciones más recomendables están “Toro” y “Motor psycho” y se agradece de sobremanera el tema de “Fusil” para headbangear. El problema de hacer un primer disco tan bueno es que, de ahora en adelante este material debería ser la medida sobre la cual se califique lo que presenten después y la banda debe de estar consciente de que cada canción deberá superar lo que presentaron con Renacido.

Escucha Caliber Killer – Renacido