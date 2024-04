dEUS, Kula Shaker y Camera Obscura completan Visor Fest

Visor Fest 2024 (entradas aquí) completa el cartel de su nueva edición, a falta de los Djs que pincharán en el evento. La nueva edición del festival llegará su emplazamiento habitual de La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre.

Una tripleta de altura cierra un cupo de ocho nombres que de nuevo tendrá para todos los gustos. En primer lugar dEUS, que hace poco celebraban los 25 años de su disco más ambicioso, The Ideal Crash (1999). La banda belga liderada por Tom Barman y Klaas Janzoons, desplegarán en el Visor su personal art rock con influencias de lo más dispares, del folk al punk pasando por el jazz.

Junto a ellos, una delicatessen del pop escocés como Camera Obscura. Adalides de la escena twee pop desde que el mismísimo Stuart Murdoch de Belle & Sebastian produjera su no menos aplaudido álbum de debut Biggest Bluest Hi-Fi allá por 2001. Este año están de vuelta con nuevo trabajo, Look To The East, Look To The West.

Completan este triplete Kula Shaker, uno de los tesoros del britpop que vuelven con Crispian Mills a la cabeza acompañado de Alonza Bevan (bajo) y Paul Winter Hart (batería) junto al mago del Hammond Jay Darlington. Juntos darán cuenta de su portentoso directo de pop y psicodelia donde seguro no faltarán himnos como «Tattva» o «Hush».

Todos ellos acompañarán a los previamente anunciados The Charlatans, fundados en 1989 en el corazón de Manchester, la despedida de Gigolo Aunts, uno de las más destacados combos de powerpop y una de las más populares bandas del afterpunk británico más oscuro, The Mission. Además de los Immaculate Fools de Kevin Weatherill y los británicos Sad Lovers & Giants , nacidos en 1980 en Rickmanswort y de trazas similares a estos dos últimos.

Así queda el cartel de Visor Fest 2024

Compra tus entradas para Visor Fest

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.