Entrevistamos a Mourn, que tienen nuevo disco

Cuatro años y una pandemia después de su anterior Self Worth (Captured Tracks, 2020), llega The Avoider (Montgri/Cielos Estrellados), un disco de madurez con el que la banda catalana Mourn alcanza una madurez y habla de temas tan llenos de aristas como la depresión, pero buscando la luz que hace morir a la oscuridad. La banda formada por Jazz y Leia Rodríguez -ambas hijas de Ramón Rodríguez (The New Raemon)-, Carla Pérez y ahora también, Oriol Font, amplía influencias y paleta sonora en un trabajo plagado de nuevo de grandes canciones para el que han contado con la colaboración del productor Santi García (Ultramarinos Costa Brava). De todas estas cuestiones hablamos con Jazz, que ahora mismo se encuentra inmersa, junto al resto de Mourn, en la gira de presentación de su disco.

“El ‘evitador’ del que hablamos es ese personaje que huye del conflicto”

The Avoider es vuestro primer lanzamiento con Montgrí/Cielos Estrellados, tras cuatro álbumes en el sello americano Captured Tracks ¿Qué os ha llevado a este cambio? ¿Buscabais la mayor cercanía que os ofrecen dos sellos de aquí uno de ellos, además, gestionado por el padre de dos de vosotras, Ramón Rodríguez?

No buscábamos nada concreto, no fue hasta que Santi García nos dio la idea de entrar a trabajar con Montgrí, que nos planteamos que podía ser una combinación ganadora. Estamos muy a gusto por proximidad tanto a nivel geográfico como a nivel personal, es un gustazo trabajar con elles. Cielos Estrellados estaba claro que entraría en el mapa. Es jugar en casa, tranquilidad y seguridad.

Por cierto, cuatro años entre el disco anterior (Self Worth) y este. Entre medias, el fantástico proyecto en solitario de Leia (Leia Destruye) ¿Cómo habéis hecho para sobrevivir como banda? ¿Qué ha alargado tanto el proceso de un nuevo álbum?

La pandemia tuvo mucho que ver. Al interrumpir la gira y la presentación de Self Worth, los dos años posteriores los dedicamos a recuperar el ritmo y a tocar ese disco. Decidimos empezar a componer un nuevo disco después de haber podido disfrutar el anterior.

Pese a esto, ¿Consideráis que vuestra presencia en EEUU es firme? ¿Tenéis un público tan fiel allí como para hacer una presentación extensa en directo del nuevo álbum?

Nos sentimos siempre muy acogidas cuando vamos allí. Todavía no hay nada planeado, pero podría salir esa oportunidad y nosotras contentísimas de que ocurra. Nos piden mucho volver a USA, así que está en mente.

Según he sabido, el disco nace de la depresión sufrida por una de vosotras, para lanzar un mensaje esperanzador y de luz, a través de conceptos como la necesidad de aferrarse a un proyecto o la importancia de los recuerdos ¿Cuál es, si lo hay, exactamente el concepto detrás de The Avoider? ¿A qué tipo de “evitador” alude el título?

El ‘evitador’ del que hablamos es ese personaje que huye del conflicto, lo evita para no confrontarse con alguien o algo. Lo que queremos plasmar es que hay que intentar afrontar la realidad y el presente, hay que dejar de ser ‘The Avoider’ para poder seguir adelante.

Las letras, que en este caso son especialmente importantes, según habéis dicho, las escribís entre Jazz y Carla ¿Cómo trabajáis en este aspecto? ¿Hacéis primero la música entre todos y después os juntáis las dos para escribir?

Depende del caso. Algunas letras se escriben antes de tener base musical, algunas después y algunas se escriben conjuntamente.

El disco lo habéis grabado junto al productor Santi García en Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols) ¿Qué ha aportado a vuestro sonido?

Sobre todo, seguridad. Con Santi nos entendemos muy bien trabajando y en este disco, que sonoramente puede que sea el más arriesgado que hemos hecho, Santi ha sabido encapsular perfectamente todo lo que queríamos plasmar. Le motivó mucho la idea de una sonoridad algo nueva para nosotras y esa motivación nos contagió a nosotras para confiar y creer en el proyecto.

También en The Avoider habéis avanzado en cuanto a arreglos. Las guitarras suenan quizás más compactas y a la vez sutiles que nunca, pero lo que realmente llama la atención es el uso de elementos como una sección de viento en “At midnight” ¿Teníais pensado ya todo esto a la hora de entrar en el estudio?

No fuimos con ideas muy cerradas al estudio. Fue después de escuchar las primeras mezclas que pensamos que las trompetas podían aportar una capa muy interesante en ciertos temas.

Supongo que en vuestros inicios como banda el hecho de tener la guía de Ramón Rodríguez (The New Raemon), padre de dos de vosotras, os ayudó a moveros en un entorno como el de la música independiente, pero tras más de diez años en el negocio imagino que ya tendréis una visión propia y bien formada de todo esto ¿Qué habéis aprendido en todo este tiempo?

Hemos aprendido a convivir en banda, durante giras largas y muchas horas de furgoneta, hemos aprendido a no tolerar menosprecios por nuestras edades o nuestro género, también a organizar giras, horarios, estrategias y a tener paciencia y constancia en este oficio sacrificado y difícil que tanto nos aporta.

Os confieso que uno de los discos que personalmente más me metió en vuestra música fue Mixtape, el disco mayormente de versiones de bandas favoritas que sacasteis en 2019. Aparte del buen gusto que tuvisteis eligiendo (especialmente aquél “I got kinda lost” de Chris Bell), creo que llevabais excepcionalmente bien a vuestro terreno las canciones de otros, algo que no es frecuente ¿Repetiréis algún día la experiencia? ¿Soléis hacer covers por diversión en el local o en directo?

Desde que grabamos Mixtape no hemos vuelto a tocar más versiones. Sí que tocamos algunas de ese disco en algún que otro directo, suele ser la cover de dEUS o la de The Cure, que nos encantan. De momento no tenemos en mente grabar más versiones, pero puede que algún día suceda, ¡no nos cerramos!

Siempre habéis citado como influencia a bandas de los noventa como Sebadoh, Sleater-Kinney, Nirvana o Superchunk ¿Siguen siendo el punto fuerte de vuestras referencias? ¿Cómo han ido evolucionando vuestros gustos y cómo los habéis integrado en vuestro sonido?

Creo que esas bandas siguen y seguirán siendo importantes para nosotras siempre. Seguimos escuchando muchas de las bandas que escuchábamos cuando empezamos con la banda. No sé exactamente hacia qué punto concreto ha ido nuestro gusto musical, las cuatro coincidimos en muchas cosas y nos diferencian muchas otras. Sea como sea, está claro que ha habido una evolución en nuestro sonido que seguro ha sido marcado por nuestras influencias (inconsciente o conscientemente) y creo que eso es lo que hace interesante la música. La evolución es riqueza.

Otra cosa que me ha llamado la atención es el uso del castellano en “Heal hill” con ese “A veces pierdo la noción del tiempo y me olvido de lo que es real. Pero te invito a bailar en la montaña de sierra afilada conmigo, siguiendo el ritmo de nuestros gritos”, que me han parecido unos versos realmente preciosos ¿Habéis pensado seguir experimentando con el castellano o el catalán en el futuro, o incluso cambiar totalmente de registro y abandonar el inglés?

De momento estamos disfrutando en lanzamiento del disco y no pensamos todavía en los futuros discos. Aun así, lo que tenemos claro es que no nos cerramos a nada. Lo que nos salga saldrá.

Oriol se ha incorporado recientemente a la batería tras haber tenido en vuestras filas a otros varios ¿Creéis que habéis encontrado la formación más definitiva posible? ¿Es difícil integrar un cuarto miembro entre el núcleo duro que formáis dos hermanas y una amiga de toda la vida?

Con Uri hemos encajado perfectamente. Uri, desde la primera gira que compartimos, ha sido un amigo de toda la vida más. Sin duda estamos en nuestro mejor momento como banda en cuánto a formación se refiere. Nos entendemos, nos respetamos y disfrutamos de lo que hacemos y creamos.

Entre marzo y mayo de este año hacéis una corta gira por España, con fechas en Madrid, Murcia, Granada, Valencia y Zaragoza, pero me ha parecido relativamente poco. ¿Habrá anuncio de más fechas próximamente, o directamente ya salís a presentar el disco fuera?

Estaremos por aquí este verano, queremos aprovechar a girar este disco a nivel nacional todo lo que podamos, ya que con Self Worth los conciertos fueron más intermitentes por culpa de la pandemia.

Al hilo de lo anterior, imagino que, incluso para vosotras que habéis tenido una amplia proyección internacional, vivir de esto es cada vez más difícil ¿Cómo os las arregláis?

Todas lo combinamos con otros trabajos, muchos de ellos en el ámbito artístico: fotografía, teatro, más bandas… La clave de esta profesión es crearte tu propio trabajo para que la rueda siga funcionando, aún que sea complicado.

Por último, algo que siempre pido a la gente que entrevisto. Me gustaría que, lejos de citar vuestras influencias o artistas favoritos, hicierais una lista de canciones y/o discos que penséis que son los que os han traído al momento justo en que ahora os encontráis cómo banda. Digamos, la guía del camino hasta aquí. ¿Os atrevéis? Sin compromiso, por supuesto…

Personalmente asocio nuestro momento como banda con The Flaming Lips. No sé muy bien por qué, pero lo tengo claro, jajaja. Me recuerda a veranos de mi infancia alegres y coloridos. Así nos veo ahora mismo.

Próximos conciertos de Mourn

11 de abril – Valencia – 16 Toneladas

23 de mayo – Zaragoza – La Lata de Bombillas

24 de mayo – El Prat de Llobregat (Barcelona) – La Capsa

Escucha ‘The Avoider’ de Mourn