Dhani Harrison, ser hijo de un Beatle en ‘Bienvenido a los 90’

No tiene que ser nada fácil ser hijo de un Beatle y querer componer tus propias canciones.

En la emisión de hoy repasamos la carrera de Dhani Harrison, encargado del legado de su padre y de desarrollar su propia carrera, más cercana a Radiohead que los Beatles.

Suenan:

01. For You Blue – George & Dhani Harrison

02. Rising Sun – George Harrison

03. While My Guitar Gently Weeps – Dhani Harrison, Prince, Tom Petty, Jeff Lynne,Steve Winwood

04. Gimme Some Truth – Jakob Dylan, Dhani Harrison

05. So Vain – thenewno2

06. Things Go ‘Round – Fistful of Mercy

07. Wide Awake – thenewno2

08. Savoy Truffle – George Fest

09. Never Know – Dhani Harrison

10. All About Waiting – Dhani Harrison