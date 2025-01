Edwyn Collins vuelve después de seis años

Seis años después de Badbea (Aed Records/Music As Usual) tenemos a Edwyn Collins de vuelta con un nuevo disco. El que fuera líder de Orange Juice anuncia Nation Shall Speak Unto Nation , su décimo LP de estudio, que llegará el próximo 14 de marzo.

Un trabajo grabado en su Clashnarrow Studio ed Helmsdale, en el noreste de Escocia y que fue coproducido por Edwyn con Sean Read y Jake Hutton, quienes tocan en el álbum. También cuenta con la participación de James Walbourne (guitarrista de The Pretenders), William Collins y Carwyn Ellis.

El disco ha venido anticipado por la canción que lo abre, “Knowledge”, de la que el cantante escocés comenta: “El conocimiento es algo en lo que pienso. Solía ??ser bastante inteligente, todavía lo soy en cierto modo. Pero el conocimiento es sabiduría, combinada con todas las cosas que has aprendido. Creo que espero haber aprendido mucho”.

Escucha ‘Knowledge’ de Edwyn Collins

Estas serán las canciones de ‘Nation Shall Speak Unto Nation’

01 “Knowledge”

02 “Paper Planes”

03 “The Heart Is A Foolish Little Thing”

04 “The Mountains Are My Home”

05 “Strange Old World”

06 “Nation Shall Speak Unto Nation”

07 “Sounds as A Pound”

08 “The Bridge Hotel”

09 “A Little Sign”

10 “It Must Be Real”

11 “Rhythm Is My Own World”