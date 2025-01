The Weather Station – Humanhood (Fat Possum)

La canadiense Tamara Lindeman se siente desorientada en una situación sociopolítica como la actual en la que se apela a los sentimientos más innobles. El negacionismo ante el cambio climático, un sistema económico que premia a los más ambiciosos generadores de plusvalías sin tener conciencia del mal ajeno, de una sociedad controlada por los algoritmos y que gobierna nuestro derecho a decidir. El título es claro: reivindicar esa parte humana que parece que vayamos perdiendo a pasos de gigante.

Sin duda todo ello hace mella psicológicamente, y no es la primera vez que en entrevistas promocionales ha hecho mención a esas heridas emocionales que le deja toda esta situación de la cual retoma en otro generoso derroche de sabiduría como es este Humanhood (Fat Possum, 2024). Tras acumular excelentes críticas con sus dos anteriores discos – The Weather Station (2017) e Ignorance (2021)- en los que nuestra compositora se consolidó como una gran alquimista de melodías que recreaban acogedoras texturas, y una rica polifonía tímbrica que aquí deviene en una madurez más que asentada. Su último cancionero está atravesado por una sensación de atemporalidad, de sabia revigorizarte, en un reducto repleto de pentagramas mecidos por la tradición, y respaldada por una banda excelente y una voz que declama con más sabiduría que nunca.

De la tradición pop de su país (Leonard Cohen y Joni Mitchell como estandartes) salen temas de gran valía como “Lonely” (una hermosa oda al amor en tiempos oscuros con unos arreglos de piano y sintetizadores que la envuelven dejando un poso jazzístico), “Body Moves” (cuya espectral narrativa puede recordar a Rickie Lee Jones), o “Ribbon” en donde Lindeman canta haciendo todo un derroche de control sobre sus cuerdas vocales.

El potencial riesgo de la Inteligencia Artificial es otro de los temas que preocupa a la autora, y es por eso que en “Sewing” reivindica el contacto humano y el volver a cultivar la mirada, el tacto y la vista (“The changes I can’t get used to/ I’m sewing together a year/From boredom, from love, from fear/And magnolia petals on the ground”), el acento funky de “Mirror”, y el rock enérgico de la canción titular que deja cierta desazón ante la especulativa resiliencia en un mundo cada vez menos apetecible de habitar. Con discos como este parece que nos olvidemos del exterior, y por momentos el tiempo se detiene.

Escucha The Weather Station – Humanhood