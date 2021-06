Efterklang tendrán nuevo disco en otoño

Efterklang vuelven dos años después de Alid Sammen (2019). El trío danés acaba de dar los primeros detalles del que será su sexto disco, que se publicará el próximo 8 de octubre a través de City Slang con el título de Wildflowers.

Durante más de veinte años, Efterklang ha superado las barreras del pop de cámara experimental, electrónico y emocional. Al anunciar su nuevo álbum de estudio, el trío formado por Mads Brauer, Rasmus Stolberg y Casper Clausen continúan un viaje creativo que los ha acercado, incluso a medida que sus vidas se separan. Canalizando los motivos de la esperanza y cambiando el nombre que representa la flora, el álbum ve sus muchos años de colaboración y experimentación destilada en algunos de sus momentos melódicos más finos y directos hasta la fecha.

El disco viene anticipado del primer sencillo el video que lo acompaña , “Living Other Lives”, de la que Clausen comenta: “Living other lives comenzó siendo una jam en mi estudio de Lisboa durante el confinamiento de la primavera de 2020. Estaba jugando con mi sampler 404 y encontré ese tipo de ritmo que hace que mi cabeza se mueva, puse algunos samples y pude escucharlo para siempre, una buena señal. Así que solo tenia eso en bucle mientras me desplazaba por mi feed de Instagram . La letra salió de ese momento; viviendo otras vidas, la imaginación saltando de una vida / imagen a otra, revisando, actualizándome, absolutamente incorpóreo, mientras me desplazo hacia arriba y hacia arriba con el pulgar. Es un mundo fascinante en el que vivimos, tan extrañamente simbiótico y consciente de lo que hacen todos, siento que estoy viviendo múltiples vidas a la vez. Ver a todas estas personas expresarse y cambiarse a sí mismas a lo lejos, por todo el planeta “.

Escucha ‘Living Other Lives’ de Efterklang