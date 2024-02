El Telescopio 741, decididamente ambient con Ian Hawgood & Will Bolton, David Cordero, Slow Dancing Society…

Edición decididamente ambient en la que se repasan novedades recientes y los últimos trabajos colaborativos de David Cordero

Fe de erratas programa anterior

– Disco de la semana: Ian Hawgood & Will Bolton, “Floral Forms And Subsequent Interactions”

– Novedades: Slow Dancing Society, Oliver Patrice Weder, From Overseas & zakè, Iksre & Anthéne

– Trabajos colaborativos de David Cordero: David Cordero & Ruhcle, Anthéne & David Cordero, David Cordero & Carlos Ferreira