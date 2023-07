Primavera Sound cancela su edición en Madrid para 2024

Primavera Sound acaba de comunicar sus planes de cara a 2024 en lo que a festivales dentro de la península ibérica se refiere. Primavera Sound no se celebrará en Madrid el próximo año después de las complicaciones que tuvo que hacer frente, primero climatológicas y posteriormente logísticas, con grandes quejas de los asistentes con la movilidad y otros aspectos del recinto situado en la localidad de Arganda del Rey.

La capital, en vista de lo que ha acontecido en la Ciudad del Rock de Arganda, como más recientemente en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde donde acaba de suspenderse el Reggaeton Beach Festival (RBF) tras los problemas acaecidos en la celebración de Mad Cool y del reciente concierto de Harry Styles, un recinto no ha dejado de cosechar críticas por sus preocupantes aglomeraciones a las que se han sumado las quejas de vecinos por los ruidos.

Nos llega la duda planteada estos días de si la capital es una ciudad preparada para acoger un evento de estas dimensiones fuera de un estadio como el Civitas Metropolitano o el futuro Estadio Santiago Bernabéu que de momento acogerá la gira de Taylor Swift.

Primavera sí tendrá su edición 2024 en Barcelona (del 30 de mayo al 2 de junio) y Oporto (del 7 al 9 de junio), quedando la opción de Madrid como una posibilidad que quizá podría retomarse en un futuro, pero al menos no mientras la ciudad siga contando con las deficiencias actuales para acoger tanto público.

Mensaje oficial de Primavera Sound sobre su edición 2024

Un mensaje de futuro a la comunidad Primavera Sound: los festivales que queremos

Tras las recientes ediciones de Primavera Sound en Barcelona, Madrid y Porto y gracias a vuestros comentarios y al balance pormenorizado en el que hemos estado inmersos, podemos decir que lo tenemos claro: el festival que vosotros queréis y el que nosotros deseamos están cada vez más en sintonía. Tras la pandemia y la excepcionalidad de la edición doble de 2022, esta vuelta a la (new) normalidad ha reconfirmado nuestra idea sobre cómo tiene que ser un festival de Primavera Sound allá donde se celebre. Las sobresalientes fechas de Barcelona y Porto han encarnado esta idea y nos marcan el camino: reconectando con la esencia del festival y combinando la irrenunciable singularidad artística con reclamos de peso mundial y una experiencia de máxima comodidad para los asistentes. No es un equilibrio fácil, pero es el equilibrio que queremos y el que hemos conseguido alcanzar.

En este sentido, y después de varias semanas de exhaustiva valoración de la primera edición de Primavera Sound Madrid, las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que en 2024 el festival no podrá celebrarse. Aunque tanto la ciudad de Madrid como toda la Comunidad nos recibieron con los brazos abiertos, con un cariño que se reflejó a través de las instituciones, los agentes culturales y por supuesto el público, las dificultades externas que el festival tuvo que afrontar en la recta final de la preproducción dieron lugar a una de las ediciones más complicadas que Primavera Sound ha tenido que afrontar nunca. Y a día de hoy, de cara a 2024, la ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere.

“Como consecuencia, a pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes”, confirma Almudena Heredero, directora de Primavera Sound Madrid. “Y eso nos lleva a reconocer que, actualmente, no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024”.

Según Alfonso Lanza, director de Primavera Sound, “seguiremos estudiando la posibilidad de celebrar un Primavera Sound en Madrid porque mantenemos un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad. La voluntad de proseguir esta relación por todas las partes implicadas existe, y la relación con la ciudad, que ya venía de lejos, no ha hecho más que estrecharse en los últimos meses. Lo que no hay, ahora mismo, son garantías para poder ofrecer un festival en 2024 que responda a los estándares de calidad que acostumbra a ofrecer Primavera Sound. Ha sido una primera edición de la que extraemos muchas lecciones y no queremos desaprovecharlas de cara al futuro”.

Queremos agradecer una vez más el apoyo que nos han brindado las instituciones, patrocinadores, proveedores, profesionales de Primavera Sound y, por encima de todo, el público. Nos despedimos, temporalmente, con un sabor agridulce, pero con la satisfacción y el convencimiento de haber puesto todos nuestros esfuerzos y medios para que la primera edición saliera adelante de la mejor manera posible.

El universo Primavera Sound, mientras tanto, sigue en movimiento empujado por lo que nos trajo aquí: ver a los artistas y bandas que nos gustan sobre un escenario. Seguirá sucediendo tanto en las salas de conciertos de la península como parte del compromiso con la música en vivo también en pequeño y medio formato (con giras próximas de King Gizzard & The Lizard Wizard, Villano Antillano, Squid, Jungle, Brent Faiyaz o Weyes Blood, entre muchas otras), como en ese lugar insólito que es el Magic Robin Hood de Benidorm para un nuevo Primavera Weekender en noviembre. También en Buenos Aires, São Paulo, Bogotá y Asunción, las cuatro ciudades de Latinoamérica que recibirán el festival a finales de este año. Cuatro sedes transatlánticas escogidas con mimo y convencimiento que recibirán el festival a finales de este año para reflejar el espíritu original de Primavera Sound.

En estos momentos, ya estamos trabajando para que las próximas ediciones de Primavera Sound en Barcelona (del 30 de mayo al 2 de junio) y Porto (del 7 al 9 de junio) sean el festival que queremos, el festival que quieres. Tras más de dos décadas de Primavera Sound, mirar hacia el futuro sigue siendo nuestro motor y estímulo. Especialmente y sobre todo si nos sigues acompañando.