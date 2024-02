En el jardín: Volveremos, Filipinas

Son las 05.58 en una isla perdida al sur del Pacífico en mitad del archipiélago filipino. Llevo dos horas despierto y estoy ON FIRE.

Son ya once días los que heme aquí varado, junto a Marc Gili (Dorian), y desde hace una semana SABEMOS que nuestro futuro está aquí, en medio de la nada, y con 7.000 islas por descubrir.

De la vida que soñamos aún nos queda lo mejor…

En la isla de Palawan hay una comunidad de españoles que te la comes con patatas. A la cabeza está Pepillo, más valenciano que una mascletà de las buenas, no de las de Madrit, y con un corazón tan grande como el culo de Rita Barberá, que nunca descanse en paz, si us plau.

Su hermana, Ale, tiene esa belleza propia de las valencianas, con un alma pura y brillante que te taladra con los ojos y te remata con el acento más bonito de España, mezcla de castellano y catalá.

Luego está Víctor San Nicolás, un chaval de 23 años que no sabe quienes son Kraftwerk pero que pincha mejor que Karl Bartos. Tiene un sello y un colectivo en la terreta pero se viene aquí los inviernos para dar su amor en forma de sesionakas de alto octanaje a los turistas y visitantes de Panorama, el mejor hotel del mundo.

Y ahora viene Catalunya:

Unos diez empresarios, todos antiguos punks y bakalas, valga la redundancia, regentan hoteles de lujo en la isla de marras, y hacen felices a todos los que, como Marc y un servidor, venimos aquí a disfrutar de la vida mientras no paramos de currar (ver mi post “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”).

También hay vascos, madrileños gatos como C Tangana, e ingleses de pura cepa como John Cleese.

La creme de la creme de Europa, o sea.

Aquí te levantas, te haces una meditación de kundalini yoga, una crilla como Dios manda, y te pegas un baño. Eso, para empezar bien el día.

Saludas a Jeremy, el jefe de la isla, y a toda su crew, seres de luz que cuidan de nosotros mientras dormimos.

Filipinas es AMOR.

Luego corres por la playa, pues no hay mañana, solo HOY, y te crees el protagonista de CHARIOTS ON FIRE (como el FLAMENCO). Te sientas en una silla mirando al mar y te pones a currar mientras esperas a que salga el sol, como La Guardia.

Los 27 habitantes de este campamento empiezan a salir de sus bungalows y me miran diciendo: “ya está el freaky este de la gorra otra vez aporreando su mac. Menudo Pink Floyd”.

Yo me acuerdo de Syd Barrett y mis lágrimas caen sobre la arena, como tu piel morena, y me pregunto por qué coño no he acabado aquí antes.

Y yo solo me respondo: THE TIMING IS ALWAYS RIGHT.

Todo en la vida te llega cuando te tiene que llegar. El aparente caos del cosmos siempre tiene un plan, y en mi caso, las Filipinas llegan en mi etapa de plenitud vital (de los 50 a los 65 años).

Aquí será dónde desarrollaré todos mis proyectos:

Festival Road Trip en el Autocine de Madrid.

Festival Escotafest en el mismo sitio. Mucho amor para mis “hermanos” Alex y Jorge.

Mad Cool (cargo por confirmar).

Tropibatt (mi empresa de placas solares y generadores eléctricos para festivales y eventos deportivos ). Besos y abrazos para mis amigos y socios Víctor y Angel, que me cubren desde Tenerife (mi isla favorita no desierta con permiso de la Ibiza REAL, no la de los sunnormales). Y para el mítico Joe Llorente, que hizo de puente con la Federación de Atletismo. Llorente=Puente (y sigo porque me lleva la corriente)

Mis artículos para MUZIKALIA, donde Manuel Pinazo vela por mi futuro de escritor con firmeza en el timón de la mejor web musical del mundo.

Mis futuras novelas, una de las cuales está a punto de ser publicada en Planeta y ellos aún no lo saben. Se llama “El Sueño Infinito” (será BEST-SELLER o no será)

Mi misión de Music Supervisor para dignificar el cine español y ponerles BSO´s a las series PATRIAS para que estén a la altura de las de Euphoria, Sex Education o Utopia. “1992” de Alex de la Iglesia próximamente en sus pantallas. Os quiero mucho, Nacho R. Piedra y Pablo Pokeepsie. A ALEX TAMBIÉN PERO AÚN NO LO SABE.

Mi curadoría nocturna de Dj´s en el Café de La Palma. Mi pibe favorito, Germán.

Mi trabajo de agente comercial (como mi amado padre Domingo y mi adorado hermano Ignacio) para Europress, fábrica de vinilos de Milán que lo peta en toda Europa.

Esparcir la palabra de Antonio Escohotado por todo el planeta. Lean “Memorias de un libertino” y a lo mejor empiezan a vivir DE VERDAD, como Marc y Gerardo. Como Gerardo y Marc.

Lo que me salga del nacle, una vez esté establecido aquí, pues la emigración será paulatina, como un buen polvo y una buena comida. Como las canciones de Mogwai, el grupo más marciano con el que jamás he trabajado y que tocará en el Road Trip. Como el principio de “Some Velvet Morning”, la mejor canción de la historia.

Amigos, solo hay una vida, y hay que VIVIRLA, no tirarla por la borda.

“Mc Carthur dijo a Lister volveremos Filipinas. En toda la costa oeste los soldados barren minas” – Nacido en los USA ( Glutamato Ye-Ye) de su GRAN DISCO: “VIVE SUBIDA”.

TEXTO DEDICADO A LORETO ANTÓN, MI PRIMER EJEMPLO A SEGUIR EN VIDA, Y A IÑAKI GLUTAMATO FERNÁNDEZ, EL MEJOR LETRISTA DE LA HISTORIA DE ESTE PAÍS Y EL NARRADOR DE MI HISTORIA (HEY TÍO! ERES MI HÉROE, IÑAKI).

