‘The Top’ de The Cure tendrá edición especial 40º aniversario

The Cure sigue anunciando reediciones y lanzamientos especiales de pasadas referencias mientras seguimos sin noticias de ese supuesto nuevo álbum que desde 2021 se ha convertido en una especie de entelequia. Ese Songs Of The Lost World que ha venido precedido de la presentación de algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing» en la que fue su reciente gira otoñal. Unos temas que nos remiten a sus discos más introspectivos.

Pero es el momento de volver al pasado y si hace pocos días se anunciaba una nueva versión de Paris, directo grabado en vivo en Le Zénith, París en 1992, donde presentaban su exitoso álbum Wish, y que estará a la venta el próximo 22 de marzo incluyendo «Shake Dog Shake» y «Hot Hot Hot!!!» como temas extra.

Pero esto no es todo. 2024 marca el 40 aniversario del quinto álbum de estudio de la banda The Top. Para coincidir con la fecha original de lanzamiento, el disco ha sido remasterizado por Robert Smith y estará disponible en picture disc por primera vez para el Record Store Day 2024. Esta edición limitada se lanzará en asociación con la iniciativa Warchild el 20 de abril a través de tiendas de discos independientes.

The Top fue el reinicio de The Cure como banda, después de la salida de Simon Gallup del grupo y los dos años siguientes en los que Robert Smith y Lol Tolhurst editaron varios singles de synthpop que les alejaron de la oscuridad de Pornography (1982). Un trabajo irregular con algunos momentos brillantes que nos hacían mirar al pasado en temas como «Shake Dog Shake», «Give Me It», «Wailing Wall» o «The Top», pero también al futuro gracias al toque pop evocador de «The Caterpillar», «Piggy In The Mirror» o «The Birdmad Girl».

Escucha ‘The Top’ de The Cure