Entrevista a Bely Basarte, de ser nostálgica a hacer tontipop

El regreso de Bely Basarte en este 2023 no ha podido ser más positivo. La cantante ha iniciado un nuevo capítulo en el que la alegría y el positivismo están siendo los grandes protagonistas, y gracias a ello nacen canciones como “Contigo”.

Esta canción será parte de su nuevo EP que verá la luz este año. Hablamos con ella sobre su situación tras la actuación ellos Goya de 2023, su descanso de redes sociales y proyectos futuros y no tan futuros de la artista.

“Es que en verdad con mi música voy contando mi vida, o sea, es muy autobiográfica”

Vamos a hablar primero de todo, de Contigo, el nuevo single que has sacado y que con ello se aproxima un nuevo EP. Antes de todo esto, de lo que vamos a hablar ahora, creo que estás pasando por un momento, parece ser muy positivo, muy alegre, muy bueno. Y es que hace poco también estuviste actuando en los Goya de este año con una versión preciosa de Me Cuesta Tanto Olvidarte de Mecano ¿Qué tal fueron los premios y cómo te encuentras ahora mismo, después de eso?

Pues ahora que ha pasado, mucho mejor. Al final son momentos puntuales, hitos en la carrera que jolín, pues hay cierta presión, quieres hacerlo bien, aunque no haya nadie que esté examinándote, pero por tí mismo quieres destacar, quieres cumplir y quieres estar a la altura.

Entonces pues las semanas de antes, igual sí que fueron un poco más nerviosas, pero es verdad que una vez pise el escenario, súper bien, porque había tanta gente trabajando para ello, había una energía tan bonita ¿sabes? Como que fue un momento tan especial, que una vez estaba ahí subida con Guitarricadelafuente, estuve muy tranquila. Y muy feliz ahora, viéndolo también a toro pasado, de haber podido formar parte de un momento tan especial, en una gala como los Goya.

Entonces, después de esto, tú te plantas en los Goya este año y después de eso dices, bueno. ¿Y ahora?

¿Y ahora qué? Sí, además justo como a la semana siguiente de los Goya es cuando saqué M40, el primer single de este EP. Que confío en que verá la luz a finales de año. Yo creo que para octubre lo tendremos ya todos en las manos. Y pues es verdad que en 2022 me alejé un poco de los escenarios, de las redes sociales, como que desconecté, pero también porque quería reconectar conmigo.

Llevaba unos años arrastrando ciertas cosas, que ya estaba cansada de siempre escribirle a eso de siempre, hablar de bueno, mi último trabajo se llama Nostalgia, ¿no? De siempre estar enamorada de un pasado o de lo que no ocurrió o de lo que sí, pero ya no está y como que el año pasado lo utilicé o lo trabajé para cerrar esas heridas. Lo que estoy sacando este año viene compuesto desde otro lugar. Ya no estoy cantando algo que había pasado o no había pasado, sino las ganas que tengo de vivir lo que estoy viviendo y lo que está por venir.

Pues justo por eso te iba a preguntar, porque Contigo es un single como muy cuqui, muy moñas en la mejora de los sentidos. Además, escuchándolo me recordaba un poquito a Carly Rae Jessen, quizás una Aitana de 11 razones, un sonido como muy melódico y pop en contraposición con el sonido más electrónico que es M40, que podría ser el sonido electrónico o techno que está más en tendencia. Entonces te quería preguntar por qué y si tiene algo que ver con esto que me estás diciendo, la elección de este sonido

A ver, yo llevo dentro el pop, estoy súper a gusto en esos sonidos. Es algo que he escuchado mucho, aunque he escuchado mucha música, pero igual me apetecía. Cuando me junté con Fernando Boix, que es con quien la he compuesto y producido, no sé, como que nos veíamos haciendo algo como un tontipop, algo así como más alegre, más cuqui, más moñas como dices. Tenía ganas de sacar algo así, sentía como que lo último que había publicado era todo muy triste, incluso M40 es un poco más oscura. Un poco más como dices, electrónica, y me apetecía. Empaparme un poco de ese pop más Rosa

¿En base a buscar divertirte un poco y decir, bueno, ya está, dejémonos de…?

Que la música triste volverá, ya te lo digo, porque al final a mí es lo que más me inspira para componer. Pero sí que me apetecía un poco plasmar el buen momento por el que estoy pasando ahora. Igual que he plasmado cuando he estado fatal.

La música triste tiene la fama de que cuando se está en la mierda total absoluta es cuando mejor escribes ¿Te ha sido más difícil escribir que estás contenta? ¿Y como escribes que estás muy contenta sin que te digan “anda, cállate”?

Hay que encontrar algo como un equilibrio, porque cuando estás mal puedes decir lo mal que estás, no pasa nada, nadie te va a echar eso en cara, pero de la otra forma parece que lo estás restregando.

A ver, a mí es que me inspira más. Yo qué sé, cuándo estoy contenta, igual estoy como más centrada en vivir eso y disfrutarlo. Y cuando estoy triste, pues prefiero estar en mi casa con la guitarra y entonces me salen esas canciones, entonces quizá por eso. Pero bueno, en esta ocasión, pues casualmente yo quería componer. Estaba Fernando por Madrid y nos metimos en el estudio y me dijo, “¿A ver, de qué quieres hablar?” Y digo “Dios que estoy súper contenta” y es lo que salió.

O sea, que en este EP podremos escuchar, nos podemos esperar un concepto en general por esta línea

Sí, sí. Me gustaría que este EP en concreto sí que vaya por esta línea. O sea, como que me gusta hacer esos paquetitos para justificar un sonido, o un concepto, o una sensación, una experiencia. Aunque ya lo he ido haciendo un poco así y sacaba el EP de Psicotropical, de Nostalgia, ahora este otro. Como que así, yo también me siento más libre a la hora de luego crear, decir vale, no tengo que estar pensando en el concepto o en qué va a formar parte esto.

Y sí que me gustaría ahora esta onda así como más electrónica, más feliz, pues que sea lo que recoge mi música este año.

¿Te sientes más cómoda haciendo esos pequeños proyectos que representen de “ahora me siento así, vamos a captar justo ahora esto?”

Es que en verdad con mi música voy contando mi vida, o sea, es muy autobiográfica. También me gustan mucho los álbumes y hacer cosas largas, pero lo de soltar solo singles y que estén ahí sueltos y tal como que todavía no estoy muy hecha a eso. Aunque la gente ahora consuma así la música. A mí me sigue gustando el hacer paquetitos.

Te iba a preguntar por eso, que si a nivel ya industria musical o demás te es más fácil o más difícil sacar más productos, o uno muy bueno y muy largo, y cómo es para ti como artista

Yo creo que todos somos conscientes ahora de que sacar un álbum es arriesgado si no has sacado antes singles y que muchas veces parece que estás como perdiendo balas. Si sacas un álbum de 15 temas, 14 temas y solo has sacado de singles 3 parece que ya sacas el álbum y se muere un poco, se queda ahí. Pero bueno, yo creo que la estrategia, por lo menos lo que yo he venido haciendo, es hacer varios adelantos, ir presentando el disco poco a poco y luego dejar algún tema para los que se quieren escuchar el concepto completo.

¿Y de temas redes sociales después de este año que me dices que has estado ausente, qué tal la vuelta?

Bien, bien tengo mis días. A ver, es que hace ya casi 2 años me diagnosticaron depresión y me di cuenta de que es que estaba pegada al teléfono y que los días que peor estaba, más horas pasaba con el móvil. Y digo “es que no sé si es que estar con el móvil me hace estar peor o que realmente cuando estoy peor, estoy más con el móvil”. Yo creo que era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entraba en esos círculos viciosos y veía que a lo mejor había pasado en el móvil 9 horas al día o 10 horas.

Entonces dije, “Venga, voy a hacer un yo que sé, aunque sea, 10 días, sin móvil”. Me fui unos días con unas amigas a una reserva en Sudáfrica y dije “mientras estoy aquí desaparece Instagram, desaparece Whatsapp”. Porque me di cuenta de que estaba en la otra punta del mundo y estaba con la cabeza viendo los stories de esta chica en Alicante, los stories de la otra que ha ido a un concierto, los stories de no sé qué. Mi cabeza estaba donde estaba toda la gente que iba mirando y con la que me iba comparando, aunque no quiera. Me di cuenta de que necesitaba un respiro, un ayuno de redes sociales o de dopamina.

Yo creo que tienes que poder permitirte en algún momento decir “Oye, esta semana desaparezco, no esperéis que responda ningún mail, no voy a no voy a hacer caso a nada”

Y claro, y esto es imposible coger y dejarlo, como artista necesitas el correo, necesitas Whatsapp

Yo creo que tienes que poder permitirte en algún momento decir “Oye, esta semana desaparezco, no esperéis que responda ningún mail, no voy a no voy a hacer caso a nada”. Y luego volver, claro, con más fuerzas.

Además, siempre tienes un poco el miedo dentro de “Es que se van a olvidar la gente de mí si no soy constante”. Pero bueno, al final yo lo que he aprendido en estos últimos años es que lo que hay que priorizar es la salud. Y lo que venga después, pues ya lo resolveremos, pero lo primero es la cabeza.

Mira hablando de años intensos, hay que volver a hablar de tu recorrido. Y es que este 2023 también hemos visto la iniciativa de 30s40s50s junto a David Otero y a Tato Latorre ¿Qué significa este proyecto? Háblanos un poquito de esto porque nos ha pillado un poco de sorpresa

Pues esto es para mí un proyecto que también ha llegado en el momento oportuno y que me ha salvado un poco también y me ha ayudado con esto que te hablaba de la salud mental.

Las navidades del año pasado, no, las del anterior, me dijeron David y Tato de juntarnos a cenar que me tenían que hacer una propuesta. Se ve que ellos venían desde hace tiempo hablando de hacer una banda, por ejemplo, David quería volver a estar en ese papel de guitarrista y me dijeron “Es que no podemos imaginárnoslo de otra manera que no fuese contigo a la voz” ¿Y yo: Bueno, ¿pero, qué queréis hacer? Depende de qué estilo, porque ahora me decís que queréis hacer flamenquito y creo que no me veo.

Además, yo en ese momento me apetecía mucho hacer algo de punk rock o sacar como una vena más gamberra. O sea, a mí me encanta mi proyecto de Bely Basarte, pero soy consciente de que estoy con la guitarra acústica y que son mariposas y que es nostalgia. Entonces me apetecía algo como más informal y me dijeron: Mira, la idea es juntarnos a componer, solo por componer, como cuando teníamos 15 años, que te juntabas con tus colegas o cogías una guitarra y escribía sin pensar en ¿esto tiene sentido?, ¿esto va a gustar?, ¿esto podría sonar en la radio?, ¿esto me lo va a dar como bueno la multi? Entonces nos juntamos y vemos qué pasa y yo venga, vale.

Nos juntamos y de repente empezamos a hacer temas, los grabamos, los componíamos, y producimos en el mismo día, o sea, yo flipaba con ellos. De ahí salieron 12 temas. A mí me ayuda un montón porque yo estaba como un poco desmotivada, desconectada de la música, con esas ganas de desaparecer un poco de todo y de repente me veía en el estudio con ellos y lo hacían tan fácil. Lo hacían tan divertido, tan ameno.

Al final, como en mi carrera en solitario, pues todo lo tengo que hacer yo sola, en el sentido de que hay que ir de promo y estoy yo sola respondiendo a la entrevista. O hay que tomar una decisión y siento que la responsabilidad recae sobre mí; De repente, estaba con otras dos personas con muchísima experiencia, con muchísimo talento, que lo hacen todo tan fácil, que yo decía, joder qué guay. Realmente me siento en el proyecto que estoy para disfrutar y esa es la norma que nos hemos puesto siempre, dice David: “Si algo nos da dolor de tripa, no vamos por ahí”. Entonces hicimos esas 12 canciones y nos gustaron tanto que lo publicamos, y si alguien lo quiere escuchar, que lo escuche y si no pues no.

Y pues funcionó muy bien, o sea, a la gente le ha gustado. Tenemos ahora algunas fechas de festis, pero como es un proyecto sin expectativas, todo lo que venga es un regalo. Es una sorpresa y está molando mucho. Estamos ya deseando volver a juntarnos para seguir componiendo porque de verdad que es un proceso muy chulo.

O sea, que el grupo lo tenéis como algo temporal, total. Os habéis juntado en x fecha, habéis hecho todo esto, habéis publicado y…

Oye, que si dura toda la vida, pues genial. Y si se acaba el año que viene, pues también genial. Es como hasta que los 3 queramos, hasta que los 3 nos apetezca y que dure lo que tenga que durar, lo que pasa que nos está gustando mucho. No queremos que se acabe por ahora

Hablando de gente que trabaja contigo en el videoclip de Contigo trabajas con Omglobal, que ya habías trabajado un montonazo de veces con ellos. Quería que nos hablases de qué tal ha sido el volver a trabajar con ellos. Y aparte, una pregunta de mi amiga, que cuando le he dicho que te iba a entrevistar, me ha dicho que te pregunte por el oso del videoclip

Qué bueno. Pues a ver tratar con Omglobal, para mí es una maravilla. Antes que compañeros, de lo que sea, somos amigos. Nos conocimos en 2014 o algo así, Joaquín y yo, que es, digamos el que dirige los vídeos y nos conocimos a través de Youtube. O sea, la Comunidad de Youtube, que de repente, pues uno hacía blogs, el otro hacía sketches y yo hacía música, pues nos íbamos juntando y hemos ahí como un poco grupito y ahora, casi 10 años después, estamos haciendo trabajos de verdad y currando.

O sea, mola mucho haber crecido juntos. Y poder seguir trabajando juntos, además con ellos me siento super cómoda porque puedo aportar todo lo que quiera, se me escucha todo el rato. Me voy allí a tomar un café a la oficina y nos ponemos a hacemos lluvia de ideas para el videoclip: “Ay, pues no sé, ¿y por qué no hacemos un oso?” “¿Y por qué no? Van saliendo cosas y me mola mucho crear, así que no es en plan “¿Oye, me mandas un mail con una idea que tengas y vemos si…?”. Sino que es lo qué queramos hacer, cómo lo hacemos, y luego ya vemos cómo lo metemos en presupuesto.

Es muy guay currar con ellos. Bueno, M40 también ha sido con ellos, el corto que saqué el año pasado de Nostalgia, los videoclips anteriores. O sea, todo. Es que no quiero hacerlo ya con nadie más, porque con ellos estoy agustísimo, hasta que ya un día me los quiten y ya no puedan trabajar conmigo porque ya están hasta arriba de videoclips y de cosas que están haciendo para un montón de artistas, pero mientras pueda y podamos para mí son prioridad. Y el osito, el oso también, eso fue idea de ellos, me dijeron: ¿Has pensado un oso gigante?

Y metimos a un artista y productor que es Alex Granero, pero que el tío, no solo como compone y trabaja, y curra es espectacular, sino que he metido en el oso, interpreta y transmite como creo que no lo habría hecho nadie, es que podríamos haber buscado un actor que se dedicase, en plan de Disneyland París y no lo habría hecho también.

Y Bely, para ir acabando, continúa la gira de Bomba de humo este verano y el próximo 12 de julio tengo apuntado que tenemos una cita súper importante en el patio de Mahou en Madrid. Nos puedes adelantar un poquito para los que podamos ir allí a Madrid y luego para en general, cualquiera que pueda ver la gira. ¿Nos tienes algo preparado?

Pues a ver, de la gira acabamos de terminar la primera parte. Digamos como que he hecho primera parte de la gira en verano festivales y luego en septiembre, octubre ya empezamos con la segunda parte, sacaré nuevas fechas y lo que hago Madrid no es de la gira. Porque en la gira voy con un par de músicos, lanzamos secuencias, bailamos y tal, lo del patio de Mahou va a ser más íntimo. Voy yo con la guitarra, llevaré otro guitarrista y vamos a hacer como un acústico pero chulo, que no he hecho todavía nunca hasta la fecha uno así, entonces creo que va a ser algo especial y distinto.

Y espero, ya vendré con la gira a Madrid, pero no sé si para finales de este año o principios del que viene. Mi idea es, pues eso, retomar otra vez la gira Bomba de humo. Tenemos ahí Barcelona, Córdoba, Sevilla. Creo que están ya anunciadas, pero quedan un montón de sitios por España a los que queremos ir y además también otros a los que queremos repetir tipo Valencia con la salida del EP. Que yo confío en que eso para octubre éste fuera y podamos ir con un concepto parecido, pero ya con todo el EP fuera para presentarlo y disfrutarlo.

Escucha ‘Contigo’ de Bely Basarte