Entrevistamos a Airbag

Un año después de nuestra última charla con ellos, volvemos a entrevistar a Airbag, una de las bandas más míticas del panorama rock/alternativo, es muy difícil ser fan del rock o de la escena indie en España y nunca haber oído hablar de ellos. La banda malagueña nos lleva brindando himnos desde 1998 hasta la actualidad, hoy nos contaran como ha sido su historia y todo sobre su música.

Te ofrecemos esta charla con Airbag hecha antes del confinamiento, en la que quizá notes referencias a próximos conciertos que por desgracia tendrán que ser aplazados.

“No somos el grupo de moda ni nada de eso. Estamos en un lugar donde estamos muy cómodos y muy contentos de haberlo conseguido”

Buenas chicos, lo primero que me gustaría saber ¿Qué tal estáis?

Hola, estamos bien, gracias!

Para despistados o fans que han aparecido con el nuevo disco ¿Quiénes son Airbag? ¿Cómo se formó la banda? ¿Por qué el nombre Airbag?

Somos tres amigos de Estepona, empezamos a tocar como Airbag en el 98, estamos juntos haciendo música desde niños. El nombre Airbag fue porque queríamos un nombre que sirviera para inglés y español, en esa época muchos grupos cantaban en inglés. No lo pensamos mucho, igual fue el primer nombre que se dijo. No nos gusta el nombre, pero nos hicimos algo conocidos y ya no quisimos cambiarlo.

En esta entrevista me centraré sobretodo en vuestro último disco con Sonido Muchacho, pero me gustaría destripar un poco más de vuestra historia. Muchos fans y admiradores de vuestra música conocemos todas vuestras etapas, pero me gustaría que nos contarais algo más ¿Cómo fue vuestra etapa en Wild Punk, discográfica con la que alcanzasteis el éxito en España? ¿Qué recuerdo tenéis de esta larga etapa? ¿Qué nos podéis contar de la etapa con Sony Music? ¿Por qué se produjo la salida de la discográfica?

Fichamos por Wild Punk en el año 2000 y sacamos el primer disco que funcionó muy bien, fue el disco más vendido del sello y ganamos el premio a mejor disco de rock del año de Andalucía. Luego el segundo ya salió con una multinacional, pero luego volvimos a Wild Punk porque no notamos mucho cambio en cuanto a mejora, y preferíamos controlar nosotros más todo, desde Wild Punk, luego tras unos cuanto discos fichamos por Sony que nos hizo dar un salto y finalmente estamos en Sonido Muchacho que para mi es la discográfica en mejor forma y con mejor propuesta actualmente. Todos los cambios han sido por el afán de búsqueda de algo nuevo, de mejorar, y con todas hemos dado un paso más, estamos muy agradecidos a todas ellas y con todas nos llevamos muy bien en la actualidad.

Centrándonos ya en vuestra última etapa, hablemos de “Cementerio Indie”. En este álbum creo que hay un pequeño cambio/evolución en vuestro sonido ¿Vosotros también creéis que habéis cambiado en cierto sentido vuestro sonido? ¿Lo consideráis una evolución?

Si, llevamos evolucionando poco a poco desde siempre, creo yo, pero no son cambios bruscos, ni giros demasiado inesperados. Hay grupos que necesitan experimentar todo el rato y estar siempre a la última y tal, nosotros no somos uno de ellos. Oímos música de muchos tipos e intentamos estar siempre al tanto de las novedades y tendencias, oír cosas nuevas, pero luego en nuestra música solo nos influye lo que nos toca la fibra sensible, y al final eso se resume a las buenas melodías pop y la energía del rock. Pero si, en cada disco hay matices nuevos, acordes nuevos o detalles que antes no habíamos incluido, si no, nos aburrimos.

¿Cómo os sentís tras tantos años de carrera, al ver el gran éxito de este último álbum? ¿Creéis que estáis ante el mayor logro o punto de inflexión en vuestra carrera?

Nuestro ascenso siempre ha sido igual, poco a poco pero siempre hacia arriba, no hay ningún disco donde hayamos pinchado o ido hacia atrás, tampoco hay ninguno donde hayamos dado un “pelotazo” comercial, es por eso que lo tomamos con toda naturalidad el éxito de este disco. Si, hemos crecido, pero no somos el grupo de moda ni nada de eso. Estamos en un lugar donde estamos muy cómodos y muy contentos de haberlo conseguido.

En cuanto al título ¿Por qué “Cementerio Indie”?

El “indie” como el significado que tenía en la escena que nació en los 90´s ha muerto. Ahora es una etiqueta más, como el Punk. Si en los 70´s hubieran dicho que iban a vender camisetas de los Sex Pistols y de los Clash, o Ramones en H&M y en mega stores capitalistas, ¿Quién lo hubiera creído? También va porque la media de edad de muchos de los que seguimos en esto ya es alta, vas a un festival y parece un cementerio, la media de edad es alta en el indie, los jóvenes están en el trap, el reguetton y otras cosas. Lo normal. Es un poco reírnos de todos y de nosotros mismos.

En mi caso me ha gustado mucho este último álbum, me gustaría saber varias cosas de el mismo ¿Cómo fue la composición de las letras del mismo? ¿Cuáles fueron vuestras fuentes de inspiración para las mismas?

Las mismas influencias de siempre, nuestros gustos e historias personales, y también lo que vemos a nuestro alrededor, nos gusta escribir de forma natural y costumbrista, sin mucho artificio, contar lo que vemos cada día, en este disco hay algunas canciones con algo de carga social, que no denuncia, son relatos del día a día, lo que nos pasa a nosotros y a nuestros amigos, es lo que estamos viviendo.

Hablando más en particular de una de las canciones, me gustaría como fan de Stranger Things charlar un poco de “Eleven y Mike” ¿Sois fans de la serie? ¿Creéis que la serie ha servido para resucitar el estilo ochentero que está muy de vuelta ahora? ¿Cuál es la canción que más os gusta de vuestro álbum?

Si, somos fans de la serie, tiene todos los clichés que nos gustan. La serie ha revivido los 80´s pero ya se hacía antes con películas como Super 8 y tal.. fue una época dorada en el cine y neustra infancia está marcada por ese cine y esas películas, así que es normal que haya revival. La canción que más nos gusta… a cada uno le gusta más una diferente, y va cambiando.. El Puente, Phantasma, R Tape, Eleven y Mike.. nos gusta todo el disco, esa es la verdad.

¿Lleváis estos 4 años, desde la salida de “Gotham Te Necesita” trabajando en este último álbum?

No, no nos ponemos a componer en serio hasta que no termina la gira del anterior disco, que suele durar 2 años al menos… en Cementrio Indie estuvimos como un año componiendo, eligiendo canciones, maquetando, descartando y seleccionando.

Siempre habéis estado muy ligados al cine tanto con las letras y títulos de muchas canciones, como participando en bandas sonoras de películas ¿Qué significa el cine para vosotros? ¿Cuál es vuestra película y director favorito? ¿Algún actor/actriz al que idolatráis?

Nos gusta mucho el cine, de todo tipo, pero especialmente el que nos marcó de adolescente (véase John Huges o la época dorada de Spilberg en los 80´s) y luego Kevin Smith con la trilogía de New Jersey, Tarantino, M. Night Shyamalan, el cine de terror, ciencia ficción de todas las épocas, el cine español, pedro Temboury… mi película favorita de todos los tiempos es Tiburón, pero cada uno tendrá una diferente, Clerks nos gusta muchos a todos, y de actores y actrices lo mismo, hay tantos y tantas…

Tras estar en discográfica enfocada al rock y punk como Wild Punk o grande discográficas, como Sony Music, nos sorprendéis fichando por uno de los sellos más famosos del panorama indie español ¿Cómo fue este fichaje? ¿Cómo os encontráis trabajando con Sonido Muchacho? ¿Os mola alguna banda más del sello?

Pues estábamos bien con Sony pero solo habíamos firmado por un disco y Sonido Muchacho se interesó mucho por nosotros, como nosotros también estábamos interesados por muchas de las cosas que sacaban, quisimos probar a ver cómo iba con ellos, ahora mismo es el mejor sello para estar, creo, y nos gustan muchas bandas del sello: Carolina Durante, Mujeres, La Trinidad…

¿Habrá concierto del disco “Mondo Cretino” íntegro, como anunciabais en redes sociales?

Eso lo dijimos el día de los inocentes, pero no estaría mal darle una alegría a toda esa peña que pide insistentemente canciones del primer disco en directo, siempre hacemos alguna pero nunca tienen bastante. Molaría hacer el concierto y a ver si aguantan el disco entero en el pogo. Ya lo hicimos una vez, por cierto, en el Timebomb Festival.

Hablando de la gira, estáis confirmados en varios festivales como el Tomavistas y realizando una gira de salas antes de verano ¿Habrá gira de salas después de verano? ¿Se viene algún concierto especial (Ej uno en La Riviera)? ¿Muchos festivales este verano?

Supongo que tocaremos en alguna ciudad más que nos queda por ir a sala y no sé si haremos algún concierto más especial y más delante de fin de gira, pero tampoco haremos una gira extensa, ya hemos ido a muchos sitios y tampoco queremos cansar. Festivales hay algunos, por ahora el Tomavistas, Sonorama…

Y por último, agradezco vuestra participación y me gustaría saber una última cosa ¿Qué se puede encontrar una persona en un concierto de Airbag?

Pues se va a encontrar a tres tíos en escena tocando rock sin muchas pausas, sin perder mucho tiempo hablando o en decirles que toquen las palmas o que bailen. Nosotros tocamos para pasarlo bien y que la gente disfrute con las canciones y haga lo que le dé la gana, que normalmente suele ser lo más divertido en nuestros conciertos.