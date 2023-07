Entrevistamos a Alfonso La Cruz, el fenómeno viral del reggayton

Alfonso La Cruz se hace conocido en España a raíz de su participación en Operación Triunfo 2018. Tras su expulsión, comienza a descubrir su sonido en base a sus referencias urbanas. Hace unos días el clip de su canción “Quitate la ropa” alcanza los 2 millones de reproducciones en Twitter. Hablamos con el sobre su reciente viralidad, sus estrenos y lo que nos depara su carrera musical.

“Yo vivo tan igual que tú y tan igual que el artista favorito al que tú pagas el ticket para verlo”

Alfonso no podemos, no puedo empezar la entrevista sin hablar de tus orígenes y me gustaría que antes que nada nos hablases un poco de tus inicios en la música, primero de tus raíces, de dónde nace tu interés y tus referentes, hasta el momento que llegas a formar parte Operación Triunfo 2018. Cuéntame un poquito.

Para hacerte un breve resumen porque fue hace mucho tiempo, la verdad. Empecé con 13 años en la escuela y todo fue con bromas. En la coral de música querían niños que cantasen y yo la verdad es que no tenía ni idea de canto, pero una compañera quería apuntarse y recuerdo que ella me cantaba la canción que quería cantar en la audición y a mí mi oído me decía algo como que no estaba correctamente cantado, y yo le dije, no es así, yo creo que es así y se la canté. Una canción en ese entonces de una serie de Disney.

Y recuerdo que ella me dijo, tú te vas a presentar y yo “no, a mí no me metas en ese fregado que yo no quiero” Y a partir de ese momento fue cuando me di cuenta de que podía estar más tiempo en la coral de la escuela, que en clase… Siempre he odiado estudiar con mi vida. Me di cuenta de que me apasionaba mucho la música. Empecé a ir a radios por participar en este festival de la escuela. Luego, conocer el mundo de la radio me hizo sentir como más, no sé, por decirlo, así como más con la gente que te escucha y puede mandarte un mensaje de texto (En aquel entonces te estoy hablando, que dejaban mandar mensajes de texto)

Y recuerdo que mi mamá decidió apoyarme esa ilusión de niño con 13 años y a los 14 empecé a grabar música. Total ya a los 14 años buscaban talentos para fiestas del pueblo de mi ciudad. Y recuerdo que me llamaron y le abrí a Reykon y a Rakin y Ken Y cuando estaban sonando ellos en lo más top, cuando estaba el tema de “La pregunta” de J Alvarez.

Recuerdo que le abría el concierto a Reykon y ellos iban con un crew de baile espectacular con un crew de vestuario, maquillaje y le dije a mi madre “yo necesito dedicarme a esto toda mi vida, me encanta y me apasiona”. A partir de ese momento mi madre me seguía apoyando, pero era como, bueno, un sueño de niño. Seguramente después, cuando empiece la carrera universitaria, se le pasa. Eso no tuvo descanso hasta que me vine a España, pero bueno, el origen es ese.

Llegas aquí a España e imagino que después de mucho proceso mental te apuntas a Operación Triunfo 2010.

Sí, siempre estuve buscando castings, buscando oportunidades en series, anuncios incluso, todo relacionado con la música. Hasta que, bueno, pasaron dos 2 años que hacía los castings de Factor X, La voz y nunca me cogían. Operación Triunfo, literalmente estaba esperándome y yo le estaba esperando a él. Yo siempre lo digo porque Operación Triunfo es un formato que tiene muchísimos castings. Podría decirte que más castings que cualquier formato. Y en todos los castings era un sí de Noemí y era como, guau, ¿por qué? Era el momento perfecto

Llegas ahí a la Academia, todo el entramado.

Entro en la Academia, guau. Fue una locura porque yo no conocía el formato en principio. No conocía el formato y cuando me encuentro ahí dentro yo digo, no tengo el móvil, no tengo mi familia para hablar, nadie me dice nada, esto es una locura. Pero sí es verdad que el formato también terminó afectándome un poco porque el hecho de que estén las cámaras te cohíbe, y yo dejé de ser yo dentro del programa.

Hay gente con empatizaba conmigo, incluso cuando hacíamos la firma de discos en Operación Triunfo. Me llegaban a decir, “no te dieron la oportunidad de que te conociera más” y yo como que bueno, no me la dieron, pero tampoco estoy muriéndome por estar fuera de la Academia. Que evidentemente estar dentro sí que te da herramientas. Mientras más semanas, más herramientas tienes. Pero sinceramente, salí muy contento, muy contento.

“Cuando eres el primer expulsado, sientes que eres el primer expulsado”

Y es que fuiste, tenemos que hablar del elefante en la habitación, el primer expulsado de la edición, y yo te quiero preguntar si es limitante. Es decir, yo creo que Operación Triunfo es un espacio como otro universo mental, imagino. El estar ahí encerrado, sin contacto con el exterior, pero una vez que sales y dices, vale, voy a seguir con mi carrera musical y voy a seguir formándome como artista. ¿Te limita el número de expulsión que tú tienes de Operación Triunfo?

Te limita muchísimo, te limitan mucho. Cuando eres el primer expulsado, sientes que eres el primer expulsado. No valora ni llega a definir tu talento, tú tienes claro de lo que quieres hacer en la vida y yo siempre lo he tenido muy claro. Y por eso no he dejado de trabajar, pero sí se siente, o sea, incluso en el mismo equipo, que no quiero hablar de nadie, pero en el mismo equipo se siente cuando tratan a un finalista y un ganador y cuando tratan a un primer expulsado, me explico, todo cambia por completo.

¿Y cómo y te las ingenias o qué proceso mental seguiste tu para decir, a pesar de esta Cruz que llevo conmigo, nunca mejor dicho, dices vale, pues voy a tirar por aquí o voy a contactar con esta persona o qué hago ahora? ¿Cómo te encuentras tú en estás en esa situación?

O sea, la verdad es que según sales del programa te das cuenta de que es un juego, porque yo con la persona que hablo más de la Academia es con Sabela, que fue quien estuvo conmigo nominada y ella se quedó en la Academia, la quiero muchísimo y me di cuenta de que era un juego.

Ella llegó a la final y yo me alegré muchísimo por ella, pero según sales el tema es… ¿Como te lo explico? En los conciertos, los gritos de los conciertos en los fans, la firma de discos y niños que puede ser que como no eres el finalista, no te prestan atención. Eran cosas que tú decías, es un simple juego, tú no eres esto y tú no eres lo de Operación Triunfo, ahora te toca a ti cambiar un proyecto musical que nadie tiene ni idea de lo que vas a hacer. Pero lo vas a conseguir porque es tu sueño como antes de entrar en Operación Triunfo. Continuar, eso es lo que pensaba siempre.

Veo tu canal de Youtube y hace 3 años lanzas “Nadie te va a querer”. Progresivamente vas sacando singles como de tiempo en tiempo y parece como que hay una reconexión con un estilo o con un sonido hace alrededor de como 7 meses ¿Qué pasó desde “Nadie te va a querer” hasta este estilo que parece que hayas encontrado ahora?

Yo creo que es el darle la vuelta a lo que pide el público, es muy importante conocer el público y darle contenido para poder definirlo. Porque al final no vas a conocer a tu gente, si no te equivocas o si no tienes material suficiente para que ellos digan, vale, me gusta esto.

Creo que en “Nadie te va a querer” gustó mucho el Crew, los chicos bailando, lo urbano y latino, aunque yo ahorita mismo no estoy experimentando con el género. Yo hago música urbana, que es lo que quiero hacer ahora. Y disfruto, hago el reggaetón para que los chicos bailen en los shows y es un nuevo formato que tal vez no lo hace ningún reggaeton porque todos llevan a chicas o a chicas y a chicos, pero nadie lleva solamente a chicos moviendo ahí el culo haciendo twerk y dije, esto puede ser muy bueno. Porque disfruto si lo veo en directo, yo lo disfrutaría viéndolo de otro artista, y si yo lo disfruto, lo puedo hacer y la gente lo va a disfrutar, entonces vamos a hacerlo.

Es que “Quítate la ropa se hace viral” en Twitter. No sé si sabes que el clip, solo el clip, que no es ni siquiera el enlace a la canción, llega a 2,4 millones de reproducciones. Le llega hasta a personalidades como a Omar Apolo, que nos ha sorprendido un montón a todos. ¿Te ha pillado de sorpresa?

Mira, no me lo vas a creer, pero me enteré del tweet hace una semana que fui a un podcast porque a mí mi equipo no me lo había dicho, porque nosotros estamos con mil temas diferentes, con sellos discográficos, negociación…Y claro, cuando estoy en el podcast me dicen, es que ese fue muy viral y yo “sí se fue muy viral, en Spotify estamos subiendo los oyentes un montón” y de repente me dice, no, en Twitter tienes dos millones y yo: “imposible”.

El clip en Twitter tiene por título el reggayeton está servido, que es un gran título. ¿Qué opinas de este nuevo género? ¿Te gustaría acuñarlo? Ahora que se te ha puesto la muletilla con esta etiqueta, ¿cómo te sientes tú acerca de ello?

Me siento con una responsabilidad, si me lo dices así, pero sí, creo que es necesario porque aparte de mí, muchos artistas lo hacen. Está Tiago en Brasil, que bueno la lengua es portugués y no es tan viral en el habla hispana. Hay artistas que lo están haciendo, pero no tienen la visibilidad. Afortunadamente la estoy teniendo yo, pero creo que soy el encargado de abrir ese camino como podemos decir que lo ha abierto Young Miko con las chicas, o Villano Antillano con las chicas trans, Ptazeta con las chicas también. O sea, es como un movimiento que representa como la película que vive cada artista de lo urbano. Cada quien tiene el derecho de vivirla y disfrutarla.

¿Y cómo piensas que se puede recibir? Esta ola que se vive ahora de un reggaetón o una música urbana abiertamente LGTB.

Yo creo que tienen que verlo de manera positiva, porque todavía no he visto un primer mal comentario hacia los proyectos que te mencioné antes de ellas. Yo creo que la sociedad está bastante consciente en la era que vivimos y los medios de comunicación intentan taparlo y los partidos políticos y muchísimas personas que tienen el poder quieren tapar lo que hay. Pero las nuevas generaciones están bastante abiertas a decir te gusta un chico, es como que te guste, vamos, un trozo de papel. A mí me da igual lo que te guste a ti. Es completamente natural que una persona se enamore de una persona de su mismo sexo hoy en día y quien no lo tenga claro y no lo acepte, creo que es trabajo de todas y de todos hacer esto para decirle, mira, yo vivo tan igual que tú y tan igual que el artista favorito al que tú pagas el ticket para verlo, ¿sabes?

No sé, creo que es una forma de concientizar a la gente.

Y naciendo de este género urbano, a raíz de que hayas dicho OK, esto triunfa, esto pega, esto está bastante bien. ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué revisión al género puedo hacer yo ahora? ¿Qué otra revisión de éxitos anteriores o qué géneros puedo tocar ahora que sé que esto ha triunfado, qué te gustaría hacer?

En ese sentido, yo creo que haría cosas que me hagan sentir bien identificado y que no tengan un patrón, o sea, no soy parte de algo en específico. Por ejemplo, si tengo que hacer canciones en un álbum entero de trap, un álbum entero de reggaeton, creo que viviría y expresaría las cosas de diferente manera. Algún avance que haría con mi música más allá de todo el tema del colectivo LGTB también es un tema musical. Por ejemplo, admiro mucho a Rosalía, admiro mucho a Bad Bunny, admiro mucho a artistas que pueden llegar a saber lo que están haciendo a nivel de producción y a nivel musical.

La gente disfruta el tema y cree que es ir al estudio y simplemente hacer un tema, no. Hay algo estudiado, como que vale, vamos a hacerlo bien, musicalmente hablando, hay que conservar algo de la música porque si no vamos a acabarlo todo.

¿Nos podemos esperar una gay cumbia, una gay salsa o una gay bachata?

Total, cualquier cosa, jajaja

Lo que sea

Lo que sea.