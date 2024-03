Entrevistamos a Besmaya, que acaban de lanzar su debut

Ellos se definen como “dos frikis que hacen pop”. Los Javis, Echevarría y Ojan, se conocen desde los 3 años y ya siendo niños, mientras el resto de la clase soñaba con ser astronauta o futbolista, ellos fantaseaban con llegar a parecerse algún día a Billie Joe Armstrong o Matt Bellamy. Querer ser Muse o Green Day parece un objetivo utópico, pero acaban de empezar su camino y no les va nada mal. La primera parada de su recorrido ha sido Nuevos lemas, su primer disco, un álbum que simplemente habla de Besmaya: dos veinteañeros que sueñan con triunfar en la música.

“Es imposible ahora mismo que hagamos un disco mejor que este”

¿Cuáles son esos «nuevos lemas»?

Javi Echávarri: Bueno,»Nuevos lemas» es un disco que tenemos la suerte de grabar este año de la mano de Paco Salazar y Sony. Es donde definimos un poco nuestra propuesta artística, en la que ya la barrera de los géneros musicales es más difusa.

Javi Ojan: Sí, un lema que se defiende en el disco a través del sonido es «en el pop actual no hay géneros». En la música hay momentos para todo. Las canciones son capaces de acompañar y de vivificar momentos muy distintos. Este es otro de los lemas que está en el disco, porque el disco transiciona desde momentos de éxtasis y euforia, a momentos de intimidad, de quietud, de reflexión…

El primer tema del disco, que da nombre al álbum, comienza con varias frases motivadoras, pero hay una en especial que es muy directa: «Haz lo que tú quieras siempre y fuck a la gente», ¿tiene que ver con la forma de trabajar de Besmaya?

Javi Echávarri: Pues, de alguna manera, yo creo que sí, porque no nos sentimos limitados por un género, no estamos limitados a la hora de trabajar, es como que queremos hacer una cosa y no nos da miedo hacerla. Nos hemos atrevido, en ese aspecto.

Javi Ojan: Nunca, ni haciendo música ni preparando el directo, pensamos en qué pensará la gente. «Haz lo que tú quieras siempre y fuck la gente» es una muy buena frase para abrir el disco, porque es un poco la actitud con la que lo hemos hecho. Pero también pensando en lo mejor para la gente, porque esto es como una cosa que dice mucho Rick Rubin: «The best for the audience is when you forget the audience», es decir, lo mejor para para el público es que te olvides de ellos. Les vas a hacer disfrutar más. Si estás muy pendiente de ellos, suele ser contraproducente.

Bueno, vosotros siempre decís que hacéis “pop distendido”…

Javi Echávarri: Cuando empezamos a encontrar nuestro sonido, nos vimos en una situación en la que nos preguntábamos ¿somos pop?, bueno, no sé, ¿indies?, no sé, ¿alternativos? no sé… Entonces nos pusimos una etiqueta para huir de las etiquetas, un sitio donde las cosas que no encajan del todo puedan encajar.

Es un primer disco muy cuidado, que da la impresión de quelo forma una única canción por la manera en la que se unen uno y otro tema ¿de dónde surge esta idea?

Javi Echávarri: Pues desde el principio casi, la verdad. Desde que grabamos «Gas» dijimos «¿y si la juntamos con la siguiente?» Y esto fue como una espiral y fuimos bajando, bajando,hasta llegar a lo que es «Nuevos lemas», que es cada canción unida a la anterior.

Os autorreferenciáis mucho, además.

Javi Ojan: Claro, hay cosas en el disco que son que no hace falta masticar. Yo qué sé, «esto es por ti y por nadie más, a mí nadie me da lo que tú me das». Esta frase no necesita mucha profundización. O sea, hay cosas que están hechas para el consumo rápido, pero digamos que es un disco de capas, en el que tú puedes ir profundizando y profundizando y llegando al contexto más absoluto. Y hay una forma “premium” de escuchar el disco, que si tú has ido siguiendo Besmaya durante los últimos años, conoces las anteriores canciones, nos conoces en directo…

Javi Echávarri: Incluso, si has leído entrevistas…

Javi Ojan: Claro, has leído entrevistas… O sea que cuanto más metido estás en el universo Besmaya, más lo disfrutas.

Javi Echávarri: Sí. Creo que cuanto más nos conoce el oyente, más disfruta el disco.

Además, vosotros mismos decís que es un álbum conceptual y que el concepto es nada más y nada menos que Besmaya, pero a mí me parece una respuesta muy fácil, así que decidme qué es Besmaya

Javi Echávarri: El disco habla de nosotros, de cómo vivimos las cosas, cómo nos enfrentamos a problemas que tenemos, a situaciones… Es un poco nuestra filosofía de vida, siempre con esperanza y con humor.

Javi Ojan: Sí, es eso. Es un disco conceptual porque, también, a nivel lírico y a nivel sonoro, está toda la variedad que está en nuestras referencias, está toda la variedad de música que nos gusta, sin hacerle ascos a nada, dignificando todo… Así que sí, pues en ese sentido, te encuentras a Besmaya en este disco.

Y para quien no os conozca todavía, ¿quiénes sois?

Javi Echávarri: Somos dos colegas que hacen música.

Javi Ojan: Sí. Somos dos frikis que hacen pop.

Después del exitazo que habéis tenido únicamente con singles y un EP, ¿qué tal ha sido la experiencia de grabar un álbum?

Javi Echávarri: Teníamos muchas ganas de grabar un disco, teníamos mucha ansia, pero a la vez nos daba muchísimo respeto porque, ya lo hemos dicho en algún momento, el álbum no es un greatest hits, no es una recopilación de canciones, que es una cosa que se ha instaurado ahora en esta industria. El álbum es una propuesta artística en bloque, donde el arte tiene que acompañar a la música, el discurso tiene que acompañar el resto de cosas. Nuestras inspiraciones para hacer esto eran C. Tangana con El Madrileño, Rosalía con sus álbumes… Y queríamos dar ese “pack de cosas” a la gente con «Nuevos lemas».

Y volviendo a ese éxito: Una gran gira por varias ciudades, un Ochoymedio a reventar en diciembre del año pasado, «Matar la pena» convertida en himno… ¿de dónde creéis que surge todo este éxito con tan poca trayectoria? ¿qué os hace destacar?

Javi Ojan: Yo creo que la autenticidad. Creo que nos creemos mucho lo que hacemos y eso hace que la gente se lo crea también. Creo que la fe que nosotros tenemos en nuestra propuesta la contagiamos de alguna forma. Estamos muy seguros de lo que hacemos y somos capaces de convencer a la gente.

Javi Echávarri: Pero esa seguridad viene de que damos todo. Yo creo que es imposible, ahora mismo, que hagamos un disco mejor que este. Creo que todo lo que sabemos hacer bien está ahí.

Javi Ojan: Sí, nuestros defectos también los tendrá el disco, pero, desde luego, tiene todo nuestro potencial. No dejamos nunca nada en el tintero. Yo creo que también somos descomplicados y auténticos en la en las letras. Entonces creo que generamos una sensación a la gente de cercanía. Somos un poco como el anti-ídolo. Somos dos chavales. Cuando miro a la pista mientras toco, veo en la cara de la gente que piensan «buah, es que lo que estás contando es mi vida, es que es lo que soy yo».

Javi Echávarri: Es que yo voy a un bolo como van ellos. Voy a ver a alguien que me gusta y estoy en primera fila cantando… Y creo que transmitimos un poco eso.

¿Queréis ser entonces voz de nuestra generación?

Javi Echávarri: Creo que lo que expresamos con nuestra música son cosas que nuestra generación vive. Esas incertidumbres y momentos complicados de la gente que, de alguna manera, yo creo que se han intentado tapar últimamente en la música. Es decir, la música que hace la gente ahora intenta tapar esas realidades…

Javi Ojan: Realidades más crudas, más duras…

Javi Echávarri: Y nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, vamos y decimos «tíos, tranquilos, está bien, todo va a ir bien».

Javi Ojan: econocemos que somos una generación con muchos privilegios y muchas comodidades, pero también somos una generación que ansía cosas que no tiene, que materialmente quizás tenemos mucho, pero espiritualmente, a nivel social, afectivo, psicológico, notamos falta de cosas.

¿Creéis entonces que, de alguna manera, el secreto de vuestro éxito es el optimismo con el que tratáis los problemas de nuestra generación en vuestras canciones?

Javi Echávarri: Sí, diría que sí.

Javi Ojan: Sí. Es un optimismo que no obvia o que no hace como que el problema no existe. No ignora los problemas que hay en nuestra generación, los de la vida moderna… Pero los afronta con cierto humor y con alegría también.

¿Qué balance hacéis de vuestra primera gira? ¿Cómo ha sido llevar al directo todo lo que grababais estando lejos el uno del otro?

Javi Echávarri:Pues ha sido una experiencia bastante mágica. La verdad es que sorprende llegar a León y decir «coño, ¿hay tanta gente que me escucha en León?».

Javi Ojan: Literal, jajaja.

Javi Echávarri: Ha sido una gira de muchas alegrías, muchas sorpresas. También, mucho estrés, mucho sufrimiento… pero en general el balance yo creo que ha sido muy positivo.

Javi Ojan: Yo creo que también ha sido una gira en la que nos hemos enamorado de nuestra profesión. Pero estamos enamorados de esta profesión con autenticidad, porque hemos visto lo bueno y lo malo. O sea, hemos visto el pack completo de lo que hay y lo hemos comprado y hemos ido con ello. Y nos hemos visto cómodos. Si en la vida, tú, en cualquier trabajo, tienes que hacer un sacrificio, si hay dificultades y esfuerzos, hemos encontrado esfuerzos que somos felices haciendo.

Vuestra historia es la de dos colegas que se conocen desde los 3 años, que se separan por circunstancias familiares pero mantienen el contacto y que acaban formando un grupo de pop y teniendo mucho éxito. El sueño de todo grupo de amigos…

Lo mejor de todo es que realmente cuando eres pequeño y alguien te pregunta qué quiere ser de mayor, nosotros queríamos ser esto. O sea, normalmente la gente dice astronautas, no sé qué… Pero yo recuerdo tener diez años y pensar «yo no quiero ser astronauta». Yo veía a Billie Joe en los vídeos del iPod y a Matta Bellamy de Muse y decía: «tío, cómo mola esto de dar conciertos y que la gente cante tus temas».

Javi Ojan: Me acuerdo, de hecho, de ver los vídeos de Muse nosotros y decir «buah, pero qué guapo está esto».

Javi Echevarri: El HAARP Tour, tío.

Javi Ojan: Buah que venía el robot con la guitarra…

Javi Echávarri: jajaja

Javi Ojan: También lo que es muy bonito es que nuestros amigos de toda la vida, que gracias a Dios tenemos muchos en común y que llevan con nosotros mucho tiempo, pues están viendo que estamos consiguiendo lo que hemos buscado toda la vida, lo que siempre hemos soñado, desde muy pequeñitos. Nuestra gente cercana, la gente que nos quiere, está muy feliz por nosotros, porque saben que esto no ha sido una casualidad, que no ha sido una cosa que nos haya caído del cielo, aunque en parte sí, pero son muchos años soñando con esto.

¿Tiene algo que ver Luis Enrique con esto también?

Javi Echávarri: Bueno, todo suma al resultado al final. Luis Enrique no nos cambia la vida, pero sí que ayudó y sí que nos puso en los oídos de mucha gente que igual de primeras no nos habría escuchado, no se habría parado a escucharnos. Así que yo diría que balance positivo el de Luis Enrique, jajaja.

¿Quién es el que habla en el Interludio?

Javi Echávarri: Nuestro productor Paco Salazar. Ese audio lo recibimos el día después de tocar en El Jardín de las Delicias y es literal lo que pasó. El tío iba a ir a ver a sus colegas porque nunca nos había visto en directo, era la primera vez que nos veía, y se encontró con un público entregadísimo.

Javi Ojan: La descripción que hace Paco en el interludio era una forma de hablar en el disco de nuestro directo, de manera indirecta, porque no somos nosotros, sino que es él hablando con nosotros. Estamos muy orgullosos de lo que él nos dice ahí, también por quién es él en nuestra historia, por él, por cómo le admiramos. Eso que dijo Paco fue un momento que nos tocó, nos tocó el audio y dijimos «hay una instrumental, pongamos esto encima», porque la instrumental estaba ya hecha. Es una foto muy bonita del momento en el que la banda está haciendo el disco: Escenario dos en un festival a una hora peleona, siete de la tarde, solapando con Sidecars y con Maldita Nerea… Y pasó lo que pasó. Y es una foto que dice «en septiembre del 23 estábamos así» y aquí está en el disco.

Siendo tan jóvenes y teniendo poca trayectoria… ¿recibís muchos consejos paternalistas?

Javi Echávarri: No, yo no me he sentido así nunca. Sí hemos recibido consejos, pero los consejos siempre son eso. A veces los escuchas y a veces no los escuchas y a veces está bien no escucharlos y a veces está bien escucharlos. Pero normalmente si nos dicen algo y nosotros le vemos sentido, pues sí que hacemos caso.

Javi Ojan: A la hora de recibir consejos hay que tener cuidado con el ego, porque te puede jugar una mala pasada el despreciar un consejo por pensar, por ejemplo, que te están tratando de manera paternalista y quizás te estás perdiendo algo que tiene sentido y que tú no estás viendo. Entonces, creo que en general estamos muy abiertos a la crítica, a la constructiva, y a los consejos.

Supongo que algunos consejos os dieron los Sidonie…

Javi Echávarri: Bueno, eso no eran consejos, eso eran lecciones, jajaja.

Javi Ojan: Para bien, obviamente.

Javi Echávarri: Lo de Sidonie fue… Es que después de después estar con ellos en su local, quedamos en Barcelona para tomar unas cañas y repartían lecciones.

Javi Ojan: Sí, pero tampoco tampoco desde una posición nunca de superior. Es que lo que mola mucho de la música es que, como todo cambia tanto y lo fresco y lo nuevo se valora mucho en esta industria, sentimos que la actitud de los Sidonie con nosotros era que ellos también querían aprender cosas de nosotros.

Javi Echávarri: Sí, fue como dos generaciones encontradas.

Javi Ojan: ¿Pero sabes qué pasa? Que también ver una banda que lleva 25 años girando, que tiene 11 discos publicados y ver cómo se quieren entre los tres, cómo se tratan y lo emocionados que están con su proyecto 25 años después… es que eso ya es una lección, no hace falta decir nada…

¿Os veis reflejados en ellos? También son colegas de toda la vida.

Javi Echávarri: Sí, de alguna manera, sí. Yo les veo y digo «joder, tío, hay algo en ellos con lo que me siento identificado».

Javi Ojan: Ahora está de moda el ser duro como artista, que a nosotros no nos pegan ni con cola. Ellos tienen esa misma actitud. O sea, tú los ves y te das cuenta de que son unos mofados, son como muy bromistas. Entonces nos vemos ahí reflejados, en ese sentido. Luego, a nivel sonido, pues cada uno tenemos nuestras particularidades, pero creo que la actitud a la hora hacer música es un poco parecida.

Anoche presentasteis gira y una de las citas es La Riviera, ¿hay miedo?

Javi Echávarri: Miedo no, ganas. Tenemos ganas, sobre todo, de volver a la carretera, de volver a encontrarnos con nuestro público, con nuestros fans y de presentar este disco, que creemos que el directo le va a dar un plus.

Javi Ojan: Totalmente. Lo que sí tenemos es vértigo, porque estamos preparando un show muy ambicioso, un show que se podría decir que está ligeramente por encima de nuestras posibilidades, jajaja.

Javi Echávarri: Pero vale la pena.

Javi Ojan: También sentíamos que el disco que estábamos haciendo estaba por encima de nuestras posibilidades. Y muchas veces te ves capaz de hacer las cosas una vez te pones a ello. Entonces la actitud con la que afrontamos el disco, que creemos que nos ha salido bien, queremos tomarla igual con la gira. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, que dice: «Lo hicieron porque no sabían que era imposible». Pues es un poco la actitud de la gira, jajaja.

¿Cómo veis el futuro de Besmaya?

Javi Echávarri: Yo creo que esperanzador. Creo que si seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, todo irá bien al final. No sé qué se calificaría como éxito, pero yo creo que esto ya lo tenemos de una manera, al menos personalmente.

Javi Echávarri: ¿Sabes lo que veo del futuro de Besmaya? La oportunidad de seguir trabajando mucho. Y yo creo que eso es lo que nos motiva un montón: saber que hay tanto camino por recorrer. Tenemos casi 20 festivales este verano. Saber que tenemos la oportunidad de hacer un muy buen trabajo en esas 20 fechas, saber que tenemos una gira de salas. Saber que en algún momento pues tendremos que volver a ponernos a componer y que tendremos ya este disco a las espaldas… Creo que estamos muy enamorados de nuestra profesión, como decía antes, y, tío, el tener tantas oportunidades de trabajar es un lujo del que no hay que olvidarse, porque mucha gente y nosotros mismos también hemos estado en momentos en los que nos hubiese gustado tener más trabajo de esto y no lo hemos tenido. Ahora tenemos esa sensación de «joe, me puedo dedicar en cuerpo y alma y ocupar mi jornada laboral entera durante años con esto». Es un lujazo.

