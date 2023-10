Entrevistamos a Jody Stephens de Big Star

Nadie puede dudar, a estar alturas, de que Big Star ostenta el título de banda legendaria. Una de las de verdad, más allá de tópicos o de lo sobado del término, influyente en un sinfín de grupos posteriores que gracias a ellos apostaron por la melodía como principal vehículo de expresión. Por eso, The Music Of Big Star sólo puede parecer una buena idea, sobre todo porque la banda encargada de recuperar la música de Alex Chilton y compañía en un total de cuatro fechas peninsulares, se antoja inmejorable para la empresa. Una alineación intimidante, compuesta por Jody Stephens (batería original de Big Star), Chris Stamey (The dB’s), Jon Auer (The Posies), Mike Mills (R.E.M.) y Pat Sansone (Wilco). Será la gira con la que la promotora Houston Party celebre su cuarto de siglo en el negocio y que, por si fuera poco, añade al cartel la presencia siempre segura de The Sadies.

“Las melodías, emociones y voces que son capaces de conectar, resultan atemporales”

Contactamos con Jody Stepehens –único miembro superviviente de los propios Big Star– para indagar en las raíces de la banda y en este nuevo e ilusionante proyecto, y lo primero que apetece preguntar al percusionista es, precisamente, por aquellos elementos diferenciadores en la música de Big Star, los mismos que los han convertido en eternos. “Nuestra música es un reflejo de nuestras vidas, de nuestros estilos de vida, nuestras influencias musicales y nuestro entorno. Las bandas que se mantienen fieles a ese propio conjunto de factores resultan, justamente por eso, únicas”. Efectivamente, la música de Big Star ha perdurado al paso del tiempo de manera extraordinaria, manteniéndose impertérrita a la erosión y, si cabe, incluso luciendo cada vez más valiosa para múltiples generaciones. “Las melodías, emociones y voces que son capaces de conectar, resultan atemporales”, asevera Stephens al respecto. Tan sencillo, tan complicado. Resulta procedente saber, entonces, cómo se siente el entrevistado tras haber sido parte fundadora de un grupo tan importante para tanta gente y, al mismo tiempo, tan influyente para tantos otros tantos músicos. “Me siento afortunado de haber formado parte, de una manera tan significativa, de las vidas de Chris, Andy, Alex y John Fry. Gracias a eso, conocí y toqué con tantos músicos increíbles y pude viajar a lugares como España. Ahora tengo suerte de que Mike, Jon, Pat, Chris y yo podamos compartir escenario y público para tocar esa música que a todos nos encanta”.

Beatles, Byrds, Beach Boys… y Big Star. Son las bandas que suelen considerarse como “las cuatro grandes B del pop”, aunque parece que Stephens no había sabía de la teoría y se muestra eufórico ante tal afirmación. “Estoy completamente impresionado por esa declaración ¡Gracias!”. Al menos esa es la consideración que ahora se tiene de Big Star, aunque lo cierto es que esas dosis de reconocimiento y admiración llegaron a posteriori y no tanto en los años 70, algo que tampoco parece preocupar en exceso al norteamericano. “Si bien nuestra música no tuvo, en los años 70 y por muchos factores, el alcance que tiene hoy, John King, vicepresidente de Ardent Records y compositor de rock, ha puesto mucho empeño a lo largo de los años para que nuestra música se haya extendido tanto y por todas partes ¡Y estoy muy agradecido por ello!”. Una carrera, la del combo, que, por supuesto, tuvo luces y sombras, ambas guardadas en el recuerdo. “¡Para mí lo mejor fue estar en el estudio con John Fry! Los resultados de aquello cambiaron mi vida. Lo peor… que, como banda, tuvimos nuestros altibajos entre nosotros. Pero la vida es así”.

Big Star dejaron, en esa década de los 70, un trío de ases difícilmente superable, conformado por #1 Record (72), Radio City (74) y Third (75). “Nuestros tres discos de los 70 representan la evolución de Big Star y la forma en la que la gente percibe a la banda. Es difícil tener un favorito. Pero si tuviera que elegir una canción, la que mejor representa a la banda, elegiría ‘Ballad Of El Goodo’». Preguntado por la figura de Alex Chilton y si era difícil trabajar con él, el encuestado se muestra firme y conciso. “Me encantó trabajar con Alex en el estudio. Era brillante”. Junto a Chilton (y ya con la presencia de Jon Auer y Ken Stringfellow –de The Posies– como banda de apoyo), ofrecieron unos últimos conciertos a los que ahora se refiere en términos positivos. “Nuestros dos últimos conciertos junto con Jon y Ken fueron en 2009 en Hyde Park (Londres) junto con Tindersticks, y en Masonic Temple (Brooklyn) con Kurt Vile. Fue un placer tocar en ambos”.

“La canción que mejor representa a Big Star es ‘Ballad Of El Goodo’»

El caso es que ahora llega el turno de esta súper banda, con la que girar y tocar en directo una vez más la luminosa música de Big Star. Una ocurrencia que, como todas, tuvo un punto de partida. “Chris Stamey tuvo la idea de reunir a un grupo de gente para interpretar al completo «Third» (75) de Big Star. Eso fue en 2009, y la idea se hizo realidad en diciembre de 2010. Esta formación incluía una sección de cuerdas, metales y un elenco de músicos y cantantes principales junto con invitados. En ocasiones, hubo hasta 25 participantes al mismo tiempo”.

Después de eso, la idea mutó en esa propuesta que podremos disfrutar en el mes noviembre en Barcelona, Madrid, Santander y Valencia. “A todos nos encantó hacer eso, pero fue una tarea bastante homérica. En consecuencia, pensé en presentar el primer disco de Big Star (coincidiendo con su 50 aniversario) como una banda de rock de cinco integrantes… Pat Sansone, Mike Mills, Chris Stamey, Jon Auer y yo. Hemos podido tocar en seis fechas aquí en los Estados Unidos el pasado mes de diciembre y la experiencia fue increíble”. Una visita que coincide con el 25 aniversario de Houston Party, en una celebración del todo merecida y a la altura de la conmemoración en cuestión. “¡Ahora, por cortesía de Jaime Hernández, vamos a ir a España para apoyar el 25 aniversario de Houston Party! Tocaremos canciones de los tres álbumes de Big Star de los 70. Va a ser algo especial para todos nosotros”.

Fechas para The Music Of BIG STAR

15 Nov 2023 · BARCELONA · Apolo – Entradas

16 Nov 2023 · MADRID · La Riviera – Entradas

18 Nov 2023 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

19 Nov 2023 · VALENCIA · Sala Moon – Entradas