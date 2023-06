Entrevistamos a Josh Rouse por sus 25 años de carrera

Josh Rouse descubrió hace casi dos décadas las bondades de la vida en España. Coincidió con el momento álgido de su carrera en términos de calidad artística y reconocimiento de medios y público, tras entregar dos álbumes tan notables como 1972 (2003, Rykodisc) y Nashville (2005, Rykodisc). Pop de querencia retro, soul de ojos azules y country-folk de quilates, como sustrato para unas composiciones de impacto inmediato.

Después vinieron multitud de trabajos siempre interesantes con los que ha consolidado una carrera prolífica, sin duda influenciada por los aires mediterráneos de su nueva residencia en Valencia. A punto de afrontar una mini-gira por nuestro país, nos atiende para hacer balance de este cuarto de siglo de frenética actividad y darnos alguna pista sobre sus nuevos proyectos.

Hubiéramos querido conocer más entresijos sobre su destacada trayectoria aprovechando la oportunidad, pero parece claro que al de Nashville le gusta más hablar a través de sus canciones, que reflexionar sobre ellas.

«Vivir en España ha traído un aire mediterráneo a mi música, sin duda. Por otro lado, Nashville tiene el rollo country-soul, y de este modo pienso que he creado un plato musical interesante»

Veinticinco años sacando discos, y una carrera sólida y forjada a base de trabajos siempre interesantes, diferentes y eclécticos. ¿Cómo te sientes echando la vista atrás? ¿Hay algo que cambiarías si volvieras a empezar?

Gracias. Sí, en 2004 o 2005 me hubiera gustado firmar con una discográfica major en vez de indie. El empuje de una compañía más grande, si ya tienes una buena base, puede subir el nivel de todo para el resto de tu carrera.

¿Cómo has ido viviendo los cambios en la industria desde tus inicios?

La venta del CD fue la gran cosa cuando empecé. Era más básico entonces. Creo que el cambio a todo digital ha sido difícil para todos respecto al pago, pero también ha sido bueno para poder descubrir mucha música. El mundo de streaming paga muy poco a los compositores. Hay que tocar en directo mucho y eso es limitado. Sigo sacando música y disfrutando mi carrera.

Llevas ya mucho tiempo vinculado a España a nivel familiar y personal. ¿De qué manera te cambió esta etapa de tu vida a nivel compositivo? Entre Valencia y Nashville, ¿qué te aporta cada entorno?

Vivir en España ha traído un aire mediterráneo a mi música, sin duda. Por otro lado, Nashville tiene el rollo country-soul, y de este modo pienso que he creado un plato musical interesante. Cuando nuestros niños eran más pequeños, resultaba difícil encontrar tiempo para componer.

A lo largo de los años , hemos vivido subidas y bajadas en cuanto al interés suscitado por cantautores, pero a día de hoy, muchos de los grandes siguen sacando estupendos trabajos: Bill Callahan, Sufjan Stevens, Micah P. Hinson, Damien Jurado, M. Ward… ¿Te sientes identificado con la carrera de alguno?

Sí, tengo muchos amigos cantautores, que siguen sacando música. Si están de moda o no, es algo que no puedes controlar. Tengo respeto por los artistas que siguen con la música durante la totalidad de sus vidas.

Aunque tu carrera está llena de trabajos importantes, diría que “1972” y “Nashville” pusieron tu nombre aún más en el foco, con miras al soul, al pop clásico y al country-folk, estupendas producciones con tu habitual Brad Jones, y atención de público y crítica. ¿Cómo viviste aquellos días?

Pues, tener más gente en los conciertos siempre es más divertido. Mi vida hace veinte años era bastante buena, tocando y grabando mucho. No recuerdo mucho más la verdad.

Justo después, iniciaste tu etapa en España, publicaste en español, te hiciste un valenciano más. ¿Cómo recuerdas esa etapa?

Una etapa muy bonita. Aprendí mucho respecto al idioma y cultura de España.

“Quiet Town” ha sido fundamental en mi carrera en España»

Subtítulo es un trabajo clave pues marca el inicio de algo nuevo y muy importante en tu vida. Celebraste sus quince años tocándolo en Valencia. ¿Dirías que es uno de tus trabajos clave?

Sí, fue mi primer disco grabado en España con Paco Loco en Puerta de Santa María. La canción “Quiet Town” ha sido fundamental en mi carrera en España.

A lo largo del tiempo, tu sonido ha ido mutando, siempre dentro de unas coordenadas más o menos definidas, y has ido introduciendo elementos de bossa, electrónica, soft-rock… De hecho, recientemente has pasado de un disco de poso ochentas como “Love In The Modern Age” a uno de corte más acústico como “Going Places” ¿qué le dirías a aquellos que se empeñan en encasillarte en un sonido clásico?

No lo sé. Si quieres escuchar una canción más de una vez, he hecho un buen trabajo. Da igual si suena clásico o no.

¿Cuál son los referentes más presentes en tu proceso compositivo hoy en día? ¿Qué estás escuchando o nos recomiendas escuchar?

Pues Lou Reed siempre está presente y Dylan. Hoy en día estoy escuchando a Lana Del Rey y Mapache.

A lo largo de tu carrera, varias de tus canciones se han visto vinculadas al cine o a las series. ¿Crees que tus temas tienen un alto componente visual? ¿De dónde puede nacer esta conexión?

Sí, los acordes y mi producción tienen un aire cinematográfico y desde el principio mi música ha sido utilizada en películas.

Recientemente has publicado una versión de Kraftwerk, de la canción “The Model” en concreto. Cuéntanos cómo surge esa idea. ¿Nos da alguna pista sobre el nuevo material en el que estás trabajando?

Siempre me ha gustado la canción y quería hacer una versión más folk, así que por fin lo hice. Ahora estoy componiendo para un disco de The Long Vacations (su proyecto paralelo).

¿Qué disco crees que mejor te representa dentro de tu extensa discografía?

No sé.

En general, creo que tu música resulta optimista, tus letras suelen ser positivas, aunque la música, a veces, resulte melancólica. ¿Estás de acuerdo?

Sí, hay un toque agridulce a mis composiciones. Sale naturalmente. Soy de un sitio de vacas y maíz.

«Bob Dylan y Paul Simon son clásicos y dos de los mejores cantautores de siempre»

Aunque he leído en alguna entrevista tu admiración por Bob Dylan, he de decir que tus melodías me remiten muchas veces a Paul Simon también. Esa habilidad para estructurar canciones tarareables y pegajosas, fáciles de armar con una acústica. Haciendo parecer fácil lo difícil. ¿Qué piensas de esta afirmación?

Si la canción funciona con solo una guitarra, ¡es buena! Bob Dylan y Paul Simon son clásicos y dos de los mejores cantautores de siempre, ¡así que robar de ellos es buena idea!

¿Qué opinas de la escena musical española, y de la valenciana en concreto? Hablo en términos de artistas pero también de salas de conciertos, festivales, promotoras, canales de radio, webs, televisión…

Creo que Valencia tiene mucha cultura musicalmente y siempre hay bandas y artistas interesantes. Me encanta. El tema de conseguir una licencia para poner música en directo en un pub es difícil. Debería cambiar. Me gustaría ver más música por allí.

Compusiste un EP en español, “El Turista”. ¿Cabe la posibilidad de que vuelvas a componer en castellano?

Por ahora solo en inglés.

¿Qué tiene que tener una buena canción para Josh Rouse?

Un gancho que no canse demasiado.

¿Qué te aporta trabajar con Brad Jones, que se ha establecido como tu productor de confianza desde hace ya mucho tiempo?

Siempre tiene buenas ideas para mis canciones, y ya está.

Háblanos de la solidez que desprende tu banda con Xema Fuertes y Cayo Bellveser, músicos también habituales, entre otros, de Alondra Bentley. Llevas muchos años con ellos. ¿Qué supone para ti tocar con ellos? ¿Cómo nace esa relación? Cuéntanos también lo que supone para ti grabar en Río Bravo Studios, el estudio que lleváis los tres.

He tenido suerte encontrando músicos que tengan los mismos gustos que yo en Valencia. Tocan con un buen feeling y lo pasamos muy bien tocando juntos. Hemos reformado un estudio en Chirivella en 2012 que ahora se llama Rio Bravo y hemos grabado bastantes proyectos allí. Tiene encanto.

Tu mujer Paz Suay que es también artista, es responsable de algunas de tus portadas y diseños de merchandising. ¿Cómo trabajáis esa faceta?

Pues también es una suerte tener una artista visual en casa. Ella tiene ideas y normalmente el proceso de crear una portada o lo que sea, sale con fluidez.

Tocas pronto en varias fechas por España, ¿Qué podemos esperar de esos conciertos? ¿Cuáles son tus sensaciones tocando aquí en comparación con USA u otros lugares?

Toco con mi banda de Valencia y espero que el público lo pase bien. ¡Estoy tocando en muchos sitios con el público sentando en USA!

