Entrevistamos a Los Estanques y Anni B Sweet

Rubén Blades y Willie Colón ya cantaban allá por finales de los setenta esa famosa canción que decía: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Uno de los mayores acontecimientos del mundo musical de este año es la colaboración entre Anni B Sweet y Los Estanques en la creación conjunta de su nuevo disco, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Qué buen nombre para describir esta fantasía.

Un disco que transita por mundos sonoros que van desde el rock progresivo, al pop, desde la psicodelia a lo musical. Un álbum que nos muestran como a través de la libertad creativa, la pausa y a confianza pueden surgen cosas maravillosas. Desde Muzikalia hablamos con Íñigo Bregel y Anni para que nos cuenten más detalles sobre este llamativo trabajo.

“Por suerte hemos llegado al punto de poder hacer algo conjunto”

Es todo un placer hablar con vosotros. Lo primero de todo, enhorabuena por vuestro nuevo disco, toda una pasada. ¿Cómo os encontráis?, ¿cómo estáis viviendo estos momentos?

Anni: Ahora venimos de un ensayo, también hemos estado todo el día de promoción. Ha sido un día muy completito. Esta semana tenemos nuestro primer concierto en Granada, ya lo tenemos todo planteado, aunque hay un poco de estrés. Queremos que todo salga muy bonito y que la gente lo pueda disfrutar, este disco tiene muchísimos detalles y ya quedan muy pocos días. Por mi parte, con muchas ganas y muchos nervios, una mezcla de sensaciones contradictorias, pero que al final es lo más normal cuando presentas un álbum.

Ese vértigo siempre existe. ¿Cómo está siendo la recepción por parte de vuestros públicos?

Íñigo: Fantástica. Es increíble la gran cantidad de gente que me ha escrito y me ha dado su opinión. Yo lo estoy un poco flipando, vamos con ningún disco de los Estanques había visto tanto feedback.

Bueno, vuestro último trabajo (Estanques IV) tuvo mucha repercusión cuando salió.

Íñigo: Sí, pero lo veo más ahora. También es que cuando sacamos ese disco justo comenzó la pandemia, entonces había menos feedback. Ahora estamos más en contacto con la peña, que si ves a los amigos, que si sales a tomar algo … Al final hay una mayor respuesta.

Burbuja Cómoda y Elegante Inesperado es un regalo en este 2022. Una colaboración que no se esperaba y el cual su resultado es hipnótico. Aun así, musicalmente estabais más unidos de lo que muchos se creían, solo hay que ver tu anterior disco (Universo por estrenar) y su colaboración con Rufus T. Firefly.

Anni: Si, pero con Rufus fue a la hora de plantear el directo. Mucha gente pensaba que habían participado en la grabación del disco, pero yo a ellos los conocí justo en la producción de Universo por estrenar. Ahí fue cuando creí que sería increíble poder contar con ellos para los conciertos.

Musicalmente, Los Estanques y yo estamos muy conectados. Por suerte hemos llegado al punto de poder hacer algo conjunto, nos gusta la misma música.

Vuestros respectivos sonidos suenan muy actuales, pero siempre con una mirada clínica al sonido de finales de los sesenta y principios de los setenta. Un estilo sonoro que deambula por la psicodelia, el rock progresivo y el indie. Al final el resultado ha sido una simbiosis perfecta.

Anni: Muchas gracias, a mí también me lo parece.

Íñigo: Lo que decías antes, de que es superdivertido, que si un regalo … Esas son de las cosas más bonitas que se le pueden decir a uno cuando se dedica a esto, de verdad que gracias.

¿Cuál consideráis que es el tema central del disco?

Anni: Para mí es la libertad. Hablo mucho de ello, pero para mí ha sido un momento de disfrute, de poder hacer lo que nos ha apetecido, un momento de liberación en el que me he visto trabajando con Íñigo sin ningún tipo de preocupación en algo que nos encantaba y nos molaba muchísimo. He podido compartir cosas con una persona que apenas conocía y que por alguna razón ha surgido una conexión increíble. Creo que esto es lo más importante.

¿Cómo surgió esta conexión?, ¿cómo os pusisteis en contacto para trabajar conjuntamente?

Íñigo: Anni me mandó un tema, quedamos tan contentos con el resultado que luego me envió otro, y después otro … Luego los Estanques aportamos un par de ellos para la causa. Sin darnos cuenta, prácticamente ya teníamos el trabajo realizado.

Así fue, del tirón, como te lo estoy contando. Me mandaba un tema, yo lo trabajaba un poco, le daba caña en el estudio y se lo volvía a pasar.

¿Cuál fue el primer tema?

Íñigo: El primero de todos fue “Tu Pelo de Flores”. El segundo, el que abre el disco, fue “He bebido tanto (que …)”

Es curioso porque este disco está pensado y meditado, aunque se ha creado en muy poco tiempo. Esa primera canción actúa como crítica sobre este mundo veloz en el que vivimos.

Anni: Recuerdo reflexionar sobre todo eso cuando la estaba componiendo. Vivimos en un mundo en el que todo se quiere ya, siempre se quiere más. Solo hay que ver Instagram. Parece que ya nada sorprende, que todo pasa rápido. La canción tira por ahí, esa fugacidad de las cosas únicamente nos va a llevar a la insatisfacción.

Creo que todo esto va a explotar en algún momento. Es necesario frenar un poco, es necesario la lentitud, el disfrute de las cosas, saborear la comida y no solo tragarla. Ya no somos capaces ni de esperar unos segundos a que llegue el estribillo de las canciones. Este disco es todo lo contrario a eso. Necesitamos tener más paciencia.

Este trabajo es un álbum para escuchar de forma continuada. Las canciones van conectando una tras otra, creando un disco en él apenas existen los cortes entre los temas.

Anni: Todo esto fue idea de Íñigo.

Íñigo: Es reivindicar la escucha calmada de un disco. Tener tu tiempo para poder disfrutar y gozar de una obra, que parece que se nos olvida la intencionalidad que tiene la música. Hemos querido reivindicar eso tocándolas una tras otra, y así se va a presentar en directo.

Anni: Es muy guay porque él siempre tiene esa manera de trabajar, y tiene toda la razón. Recuerdo que por ejemplo estábamos escuchando una canción y yo estaba con el móvil y él me decía: ¿Estás escuchando el tema?

Muchas veces crees que tienes puesto todos los sentidos en una cosa y para nada, al final estás con un montón de cosas pensando que tienes los cinco sentidos en algo y no es del todo así. Es su manera de reivindicar el sentarse y disfrutar de la música.

Cada vez hay más artistas que están planteando los discos así. A su vez, redes sociales como Tik Tok, son el ejemplo perfecto de la rapidez musical.

Íñigo: Yo no tengo ni Tik Tok, imagínate lo que opino de esa red.

Anni: Parece que tenemos que estar al día con todo eso para no quedarnos fuera y a la vez es una lucha con lo que tú realmente reivindicas.

Íñigo: El mundo avanza y marca un ritmo contra el que no podemos ir. La clave es utilizar ese ritmo, utilizar esas modas, para hacerte tu hueco y reivindicar la genuinidad de tu estilo. Yo, por ejemplo, no tengo Tik Tok, pero si tengo otras redes sociales, también ligadas al consumo rápido, y bueno, así es el mundo.

Yo siempre pongo el ejemplo de los jóvenes roqueros de los setenta, antes eran la revolución y ahora todos se quejan del trap y del reggaetón. Hay que seguir esa revolución, hay que andar en el mundo de ahora, aunque no lo compartas, para poder conocerlo y entenderlo.

Cuando estáis cansados del día a día, ¿cuál es vuestro refugio?, ¿dónde vais para encontrar la paz?

Íñigo: La música es mi refugio. Es donde acudo cuando estoy cansado, es donde más a gusto estoy conmigo mismo. También me mola coger olas, aunque hace bastante que no lo hago porque estoy en Madrid. Pero vamos, la música es mi refugio donde verdaderamente estoy feliz.

Annie: La naturaleza es lo que más me está conectando con lo que yo soy realmente. Cuando me pierdo, estoy tan fuera que no soy capaz de centrarme en nada más. Necesito salir, últimamente estoy subiendo mucho al norte y eso me ha dado una calma superbonita que me conecta con las cosas que me gustan, con lo que yo soy. Toda esa rapidez, todas esas tonterías, todas esas cosas feas se quedan en la nada cuando te alejas del ruido y del bullicio. Me gusta la naturaleza y creo que la vida es eso, además es lo que me conecta con la música y conmigo misma.

Algo muy común en todos tus trabajos, Anni, es la utilización del amor como metáfora para tratar la vida. Algo que también vemos en este disco.

Anni: Totalmente. Intento bajar mis letras al terreno del amor para poder hablar de muchas cosas. Creo que el amor lo es todo. Al final, cuando estás componiendo te das cuenta de que mediante metáforas se pueden crear sentimientos para hablar un montón de temas.

Una de las cosas más llamativas es el título del disco, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. ¿Cómo surgió?

Anni: Me da la sensación de que defraudamos mucho con esta historia. En resumidas cuentas, yo tenía un juego en el móvil en el que cuando te generabas un perfil, el propio juego te daba la unión de dos palabras como nombre. Era curioso porque son dos palabras que apenas tienen nada que ver, pero resultan cómicas.

Pues recuerdo que estábamos todos juntos y fue el propio juego el que nos propuso estas palabras y nos echamos una pechá a reír. Nos pareció muy surrealista, llamativo, valiente, tierno y que representaba muy bien este proyecto. Cuando acabamos el disco y no teníamos nombre vimos que esta unión parecía un poco ese juego de palabras. Es un disco con muchos pasajes inesperados, producciones arriesgadas y que no sabes con qué te va a salir.

Musicalmente, es un disco muy variado, recorriendo numerosos estilos musicales. Incluso, al principio, tiene un rollo muy musical.

Íñigo: Total, al final se eleva la letra por encima del sonido. Justamente en los musicales convergen muy bien el rock, el pop y la música clásica. Esas mismas pautas son las que hemos planteado en este trabajo, una convergencia de músicas. Es curioso porque es cierto que tiene un rollo musical, pero en ningún momento lo hemos buscado, simplemente ha surgido.

En España siempre hemos tenido muy buenos conjuntos que han marcado historia gracias al rock progresivo o al rock psicodélico, véase Asfalto o Triana. En los últimos años, estamos viendo como han aparecido muchos conjuntos, entre los que os encontráis, que han seguido ese camino.

Anni: Has dicho Asfalto, me flipa ese grupo y no me lo habían comentado en una entrevista en la vida. Es más, hace poco estuvimos con mi hermano y hablamos de ellos. Me ha sorprendido muchísimo.

Creo que siempre hay una ola contraria cuando hay una moda muy fuerte de algo. Al menos, yo tengo esa sensación. Desde que era pequeña, siempre me ha gustado la psicodelia. Ojalá yo hubiera podido hacer la música que componen Los Estanques desde hace años.

Íñigo: Las décadas de los sesenta y setenta han sentado unas bases muy importantes en la música popular. Justamente nuestros padres crecieron con esas músicas y es normal que a nosotros nos la pusieran desde que éramos pequeños. Es común pasar los gustos de padres a hijos, aunque luego cada uno vaya componiendo su propio espacio sonoro. Pienso que eso también tiene mucho que ver.

Antes de nosotros, a partir de la década del 2000, se fue produciendo en España un revival de la psicodelia. Ahora hay un montón de grupos, cada uno con su lenguaje y su movida, pero dentro de un estilo muy bien establecido.

¿Cómo han sido los procesos de composición?

Anni: Ha sido un poco mezcla de todo. Había algunos temillas que yo tenía en formato demo, otros han sido más conjuntamente. Íñigo se ha encargado de elevarlo todo y dejarlo más guay. Había canciones que estaban solamente en acústica y voz, y después las hemos interpretado. Otras las tenía Íñigo hechas y me la pasaba para que yo las cantará, otras se hicieron para el disco directamente …. Un poco de todo, pero con la dirección siempre muy clara.

Por último, ¿Qué significa la música para vosotros?

Íñigo: Toda mi vida y la que me queda por vivir.

Anni: Lo que da sentido a todas las cosas que hago. No me imagino un futuro sin hacer algo que no esté relacionado con la música.

Escucha ‘Burbuja Cómoda y Elefante inesperado’ de Los Estanques y Anni B Sweet