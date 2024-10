Myles Sanko – Let It Unfold (213 MUSIC)

Nadie tiene que explicarle a Myles Sanko (Accra, Ghana, 1980) lo que significa hacer las cosas por sí mismo. Criado hasta la adolescencia en su país de origen y emigrado a Cambridge (UK) en los 1990 ‘s, su filosofía de vida ha sido siempre hacer las cosas con el corazón, pero siempre dando firmes pasos hacia delante. Con Forever Dreaming (Legere Recordings, 2014), su segundo álbum, obtuvo su primera recompensa. Fue un lanzamiento que empezó a poner su proyecto en boca de muchos de los aficionados al jazz y al soul en Europa. Con los siguientes, Just Being Me (2016), Memories Of Love (2021) y, sobre todo, el triunfal directo Live At Philharmonie Luxembourg (2023), ha definido siempre una trayectoria ascendente, de la cual es otro claro peldaño este Let It Unfold del que vamos a hablar.

Sanko es experto en vaciarse en cada disco. Pone todo de sí mismo. Y su sinceridad es tan terapéutica para él, como para cualquiera que se aproxime a su música. Porque, además de plasmar en sus canciones los sentimientos y experiencias que una vida tan inquieta como la suya va generando, a este artista lo que le interesa es el mensaje. No hace mucho decía “Mi intención es producir música que transmita alegría y un contenido lírico que haga pensar a mis oyente”. Y eso, precisamente es lo que se desprende de cada surco de sus discos.

En Let It Unfold, además, Myles se ha ocupado absolutamente de todo: composición, arreglos, producción, mezcla y hasta de la publicación, a través de su propio sello. Una señal inequívoca de independencia que advierte que estamos ante algo especialmente relevante para el artista. Y es que es un álbum que desde sus primeros compases respira sinceridad y un halo sanador del que el oyente se impregna de inmediato.

Ese “despliegue” del que habla el título comienza justo en la primera canción, “Unfolding”, una pequeña-gran declaración de intenciones que mezcla todos los elementos de los que está hecho el estilo de nuestro protagonista: soul, jazz, ritmos africanos… todo mezclado de una forma muy personal. De hecho, este es el disco en el que más se nota que Sanko ha redondeado su fórmula. Suena todo natural, con estilo propio e intransferible. Se ha convertido en un artista que conoce a la perfección los lugares a los que puede y quiere llegar con su música. Y los usa para llevarnos de la mano a ellos.

Así lo hace con ese “Dream chaser” que ya le gustaría componer actualmente a todo un Van Morrison. Una pieza introspectiva, de medio tiempo, que suena liviana, que invita a la reflexión relajada y a reconciliarse con uno mismo, algo que sin duda es el leitmotiv de este trabajo. Se nota también mucho en “I feel the same”, una pieza ya anticipada en redes que emparenta con el mejor smooth soul del siglo pasado.

Hay algo cristalino, puro, que se incrusta inmediatamente en tu cabeza cuando escuchas canciones como “Stronger”, que hace gala de un fraseo que da muestra del pasado en el hip-hop de su autor, o en la extraordinaria “Workin’ it out”, de lo más bailable de un disco que va más por derroteros introspectivos, jugando con las texturas que proporcionan los excepcionales músicos involucrados en el proyecto, en su mayoría militantes de la escena jazz británica (Tom O’Grady, Gareth Lumbers…), que están sublimes en su papel de dar abrigo a una colección de canciones que es probablemente la mejor que su autor ha ofrecido hasta el momento, de ahí el mimo y la dedicación que ha invertido en este proyecto, cuyas doce canciones son, sin fisuras, absolutamente brillantes. Un disco para sanarse y sanar, un disco iluminador como pocos que llega justo a comienzos de otoño, cuando todas y todos hemos ya casi olvidado los efluvios del verano y necesitamos abrigo para el alma maltrecha. Aquí lo encontraremos, sin duda.

Escucha Myles Sanko – Let It Unfold