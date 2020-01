El burbujeante pop psicodélico de Los Largos cuenta con un nuevo single

La unión hace la fuerza: de otras bandas alicantinas como Los Wilds, Litorial o Monserrat nacen ahora Los Largos, formación que integran Javier Monserrat (guitarra y voz), Rafa Quinto (bajo), Javier Montiel (teclado) y Adrián Bago (batería), viejos conocidos del garage y la nutrida escena psicodélica de orientación sixties, que pretenden con su pop burbujeante con las justas notas ácidas aportar algo de frescura al cansino panorama pop de este país, siempre tan marcado por las tendencias que imponen los festivales de turno.

Aquí no hay trampa ni cartón. Tomando como base el pop barroco sesentero, el garage primigenio, algo del pop jangle de los ochenta y el power-pop americano de los noventa y combinando todo eso con unas letras en castellano que, desenfadadamente oníricas, aportan calidez a una propuesta que ya de por sí busca el hedonismo, supuran pop, pop redondo, del de toda la vida, para disfrutar de unas melodías que se saben perfectas y volar un poco por los aires, que buena falta hace.

Así lo demostraron en un primer single que editaron en abril del pasado año bajo el título unitario de Single #1 con dos temas que vienen a confirmar las anteriores afirmaciones. Tanto “Nosotros y las sombras” como “Bla, bla, bla” dan muestra de una pericia compositiva a prueba de todas las bombas que el test de las comparaciones les quiera lanzar. La primera, era un melocotonazo que mezclaba sin tapujos a los Brincos con The Cure, saliéndose con la suya a costa de hacerse enormemente adictiva. La segunda jugaba con el rhythm and blues de tendencia mod y la electrónica más básica, ejerciendo de magnífica compañera. Así pues, más una doble cara A que un single al uso, el sencillo gozó de más repercusión que la esperada, hasta superior a la de cada uno de los proyectos de sus integrantes.

Así, lo que al principio era una especie de pasatiempo en relación a otros proyectos, ha pasado a ser una ocupación principal para los componentes de Los Largos, motivo por el cual su actividad no ha cesado en todo el año. Por eso en el inicio de 2020 hay noticias frescas: esta misma semana aparece su Single #2 en todas las plataformas digitales para deleite de su ya nutrido número de seguidores. El disco ahonda en las virtudes de su antecesor con una nueva doble cara A: “Sueño pólvora”, una melodía saltarina que recuerda bastante al cancionero que Javier Monserrat ha atesorado junto a la agrupación que viaja bajo su apellido, marida a la perfección con “103 pasos”, un acercamiento al pop teenager de principios de los años sesenta del siglo pasado. Preciosas melodías que, una vez más, hacen esperar con avidez la aparición de un disco largo de Los Largos (valga la jocosa redundancia…).

Además de esto, la banda no para de tocar en directo. El 24 de enero les tendremos en el Wurlitzer Ballroom de Madrid, junto a Caballo Prieto Azabache y Orden Jónico para presentar el festival Cranc 2020, el 25 estarán en el Centro Excursionista, nueva sala de València y el 28 en el Aula de Cultura de Alicante, junto a los enormes Camellos. Se recomienda no perdérselos, si quieren saber lo que se cuece en el pop de guitarras made in Spain.