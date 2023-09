Singles Supremos: «Josie» de Steely Dan

«Josie», de Steely Dan, irrumpe como una de las más supremas y peculiares canciones que La Humanidad haya creado o escuchado nunca y el tiempo parece detenerse, de forma placentera, cada vez que suena esta extremadamente bruñida, aterciopelada y equilibradísima mixtura de rock, jazz, funk y rhythm and blues.

Ya os habíamos hablado aquí en Muzikalia, en el año 2017, del icónico álbum Aja (1977) y, precisamente, este 29 de septiembre de 2023 se lanza la lujosa reedición en vinilo de esta misma obra, como también os habíamos informado con anterioridad. Por lo tanto, tratamos hoy, en concreto, una de las más majestuosas piezas de este LP, la citada «Josie»; publicada como single en agosto de 1978 y cuyo críptico argot trataremos de traducir y también de interpretar lo más aproximadamente posible.

We’re gonna break out the hats and hooters / Vamos a montar un fiestón por todo lo alto

when Josie comes home. / cuando Josie venga a casa.

We’re gonna rev up the motor scooters / Vamos a acelerar las motocicletas

when Josie comes home to stay. / cuando Josie venga a casa para quedarse.

We’re gonna park in the street, / Vamos a aparcar en la calle,

sleep on the beach and make it. / dormiremos en la playa y lo haremos.

Throw down the jam / Tiraremos la mermelada

till the girls say when. / hasta que la chicas digan basta.

Lay down the law and break it / Estableceremos la ley y la infringiremos

when Josie comes home. / cuando Josie venga a casa.

When Josie comes home, so good. / Cuando Josie venga a casa, tan buena.

She’s the pride of the neighborhood. / Ella es el orgullo de vecindario.

She’s the raw flame, the live wire. / Ella es pura llama, un cable de alta tensión.

She prays like a Roman / Ella reza como una romana

with her eyes on fire. / con fuego en sus ojos.

Jo, would you love to scrapple? / Jo, ¿te encantaría pelear?

She’ll never say no. No. / Ella nunca dice que no. No.

Shine up the battle apple, / Saca brillo al arma de batalla,

we’ll shake ‘em all down tonight. / los sacudiremos a todos esta noche.

We’re gonna mix in the street / Nos mezclaremos en la calle,

strike at the stroke of midnight. / golpearemos al filo de la medianoche.

Dance on the bones / Bailaremos sobre sus huesos

till the girls say when. / hasta que las chicas digan basta.

Pick up what’s left by daylight / Recogeremos lo que deje la luz del día

When Josie comes home. / cuando Josie venga a casa.

When Josie comes home, so bad. / Cuando Josie venga a casa, tan mala.

She’s the best friend we ever had. / Ella es la mejor amiga que nunca hayamos tenido.

She’s the raw flame, the live wire. / Ella es pura llama, un cable de alta tensión.

She prays like a Roman / Ella reza como una romana

with her eyes on fire. / con fuego en sus ojos.

When Josie comes home, so good / Cuando Josie venga a casa, tan buena.

She’s the pride of the neighborhood. / Ella es el orgullo de vecindario.

She’s the raw flame, the live wire. / Ella es pura llama, un cable de alta tensión.

She prays like a Roman / Ella reza como una romana

with her eyes on fire / con fuego en sus ojos.

Empezaremos aclarando que las especulaciones de los oyentes no han cesado, durante varias décadas, en lo que respecta a la letra de “Josie”.

Puede que, solo tal vez, se aluda aquí a una mujer salvaje y libertina (se ha teorizado sobre que incluso podría tratarse de alguna ex-presidiaria) que se va a la cama con un grupo de pandilleros callejeros o bien, por otro lado, dicha fémina guerrera, dominante, conflictiva e irresistible parece liderar a dichos alborotadores motorizados; los cuales la aman, obedecen y adoran, incondicionalmente. Así pues, los versos juegan con unos personajes envueltos en sexo y/o en violencia, sin que quede nítido cual es el sentido exacto de dichas frases.

También es posible que los miembros de dicha banda “fuera de la ley” imaginen febrilmente o exageren todas estas prácticas eróticas e ilegales con la muchacha cuando, en realidad, no ha sucedido nada de nada con ella o por otro lado, podría ser que “Josie” no fuera ni siquiera una persona sino un apodo que dichos criminales le han concedido a alguna droga dura que les proporciona emociones fuertes. ¡Incluso se ha conjeturado con que es un mote para un trofeo o para una pelota ovalada, relacionado todo ello con equipos de fútbol americano!

En definitiva que no se puede saber, a ciencia cierta, el significado completo de “Josie” y como siempre acaece con las canciones de Steely Dan, las hipótesis sobre sus cerrados textos resultan muy diversas, insistimos. Ésto mismo es algo que los dos jerarcas del grupo, Walter Becker y Donald Fagen, habitualmente dieron pie a que así sucediese y es que la genial y sagaz dupla de compositores rara vez ofrecía pistas (e incluso, a veces, ninguna) para desentrañar sus sutiles estrofas, en el fondo criminalescas y libidinosas las mismas. En otras palabras, que “Josie” es bastante representativa de las temáticas inspiradas en la novela negra que sugerían, indirectamente, el mítico tándem neoyorquino durante la mayoría de sus historias musicadas.

Por ejemplo, acerca de la frase “shine up the battle apple”, Donald Fagen solamente ha explicado una aislada vez que a Walter Becker y a él mismo les complacía inventar jerga para introducirla en sus tonadas. En concreto, en “Josie” y relacionado con los forajidos protagonistas del texto, la expresión comentada al inicio de este mismo párrafo hace referencia a un arma que se imaginaron ambos autores de la canción. En relación a todo ésto, en alguna otra ocasión también el mismo Fagen comentó que ni él mismo sabe, con total exactitud, a que arma pandillera se refiere con esa línea; la cual se traduciría literalmente como “saca brillo a la manzana de batalla” (agregaremos, también, que a Donald y a Walter hubiera podido ser que esta misma expresión les sonara, rítmicamente, mejor que decir “hacha de batalla”). Así pues, será el lector el que deba interpretar, libremente, si este argot se refiere a un tipo de pistola, a alguna una especie de cóctel molotov o incluso, podría suponer una simple metáfora de lo que los calenturientos delincuentes masculinos de la canción tienen entre las piernas; donde además también podría ser, quizás, que otras ardientes, agresivas y dominantes chicas participasen en todas esas descontroladas actividades.

También se han efectuado suposiciones acerca de que esta misma curiosa frase, “shine up the battle apple”, podría venir influida por un ídolo para Fagen y Becker como es el jazzman Charlie Parker y su canción “Scrapple from the apple” (1948); ya que además recordemos que otro verso del tema que hoy nos ocupa dice también, precisamente: “Jo, would you love to scrapple?” (la cual se podría interpretar quizás, como: “Jo, ¿te encantaría pelear?”).

Por otro lado, comentaremos que cuando en el estribillo se expresa “She prays like a Roman

with her eyes on fire” (“Ella reza como una romana con fuego en sus ojos”) no es que la tal “Josie” esté practicando ninguna oración tras hacer una genuflexión, realmente, sino que conociendo el tipo de escurridizas temáticas deslizadas por Walter Becker y Donald Fagen, probablemente más bien se aluda a una comparación con bacanales romanas (¿quizás de sexo oral?). Sin embargo, insistimos en que todo ésto solamente son cábalas que han ido lloviendo con el paso de las décadas. Agregaremos que con lo de la citada expresión de “reza como una romana” es posible que también Donald y Walter fueran influenciados por una frase que empleaba el escritor de ciencia-ficción A.E. Van Vogt, ya que además estos dos compositores siempre fueron muy seguidores de este género literario.

Y es que esta canción se halla plena de giros expresivos, como dijimos antes, como también pasa con la oración “park in the street” (literalmente “estacionar en la calle”) y es que, en los E.E.U.U. de los años 70, “aparcar” también podría hacer una disimulada alusión a un encuentro sexual dentro de un coche y quizás ésta interpretación, podría encajar en el ya de por sí intrincado y posiblemente lascivo contexto de la canción.

Se ha conjeturado también, por parte de algunos fans, que el principal personaje femenino de la canción, es decir “Josie”, se halla basado en los llamativos contrastes de Patty Hearst (nieta del magnate William Randolph Hearst). Ésta fue secuestrada, en 1974, por un pequeño ejército extremista de California y poco después, ese mismo año 74 (en un claro caso de Síndrome de Estocolmo), la propia Patty atracó un banco y se unió, además, a la facción guerrillera comentada. Sin embargo, muchos otros adeptos a la música de Steely Dan han ido asociando la canción con muchas otras mujeres famosas e incluso anónimas que dichos seguidores conocieron a lo largo de su existencia.

Esta presunción de algunos oyentes sobre la propia Patty Hearst pierde algo de fuerza por lo siguiente que explicaremos. El primer reflejo lejano de la composición de “Josie”, ya se remonta a 4 años antes de lo sucedido con Hearst, es decir, al año 1970, aproximadamente, cuando dos años antes de formar Steely Dan, la dupla formada por Donald Fagen y Walter Becker elaboraron y grabaron una sensacional canción titulada “Yellow peril”; donde en uno de sus versos ya se mencionaba este mismo diminutivo del nombre femíneo de Josephine o quizás, también, de Jocelyn o Josette.

En concreto, la frase de aquella melodía del año 70, “Yellow peril”, (corte que acabó en discos “piratas”) decía así: “With Josie back home on his mind brushing of the fruit flies of the season, Ambrose he was surely struck blind with the sight that defies human reason”. (“Con Josie de vuelta a casa, en su mente, espantando a las moscas de la fruta de temporada, Ambrose, seguramente, quedó ciego con una visión que desafía la razón humana”).

Apuntaremos, adicionalmente, que ya a primeros de los años 60 había aparecido, en Estados Unidos, un cómic sobre un ficticio y femenino grupo de rock llamado Josie and the Pussycats pero desconozco si ésto fue un influjo directo, o en su defecto, un eco lejano para Fagen y Becker. En este popular tebeo de origen sesentero, una cándida y sensata cantante de nombre Josie tiene, sin embargo, un grupo de amigas/os realmente alocado.

Como añadido, durante otro tema extra-oficial ideado por Walter Becker y Donald Fagen también en el año 1970, titulado “Ida Lee” (una mujer, por cierto, del estilo de “Josie”), los propios compositores ya habían empleado la alegórica expresión “The hooters and the hats”; la cual reaparece retocada y como verso inicial en la propia “Josie”. Esta misma frase de entrada, de la tonada de ese año 1977, se traduciría aproximadamente como “tocar las sirenas y lanzar los sombreros” pero su sentido real, en este caso, podría estar referido a improvisar una juerga de las que hacen época.

En cuanto a la sofisticada y altamente minuciosa grabación tan habitual en el proyecto Steely Dan, los reputadísimos guitarristas de estudio Larry Carlton y Dean Parks fueron los que se encargaron de la contagiosa guitarra rítmica de “Josie”, en ese 1977; ejecutando también ambos esa inquietante y extraña y, al mismo tiempo, fascinante, adictiva y singular intro a las seis cuerdas. Por lo tanto, Carlton y Parks prepararon el terreno, para que luego la fiable batería del muy solicitado session man Jim Keltner guiase, de modo magistral y triunfante, la voz principal y el sintetizador de Donald Fagen, el bajo funky y bastante improvisado de Chuck Rainey y el piano eléctrico de Victor Feldman; todo ello en los estudios Village Recorder de Los Angeles.

Apuntaremos también que, como era habitual en ellos durante los años 70, los exigentísimos Becker y Fagen, a la hora de grabar “Josie” probaron, previamente, a una serie de caros y respetados bateristas de estudio antes de escoger al propio Jim Keltner (el cual, por cierto, también tocó su instrumento al servicio de John Lennon, George Harrison, The Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Joe Cocker, Neil Young, Pink Floyd, Roy Orbison y un legendario etcétera).

Al propio Keltner, por cierto, no le agradó “Josie” la primera ocasión en que la escuchó y además, la consideró rara para aquella época de finales de los años 70 pero, sin embargo, luego ya siempre le divirtió y le encantó tocarla a través de su batería; aunque, eso sí, también Jim sintió la presión del habitualmente milimétrico comandante Donald Fagen de que había que ejecutar una interpretación de total precisión técnica cuando Steely Dan grabó dicha pieza.

Comentaremos también que la propia dupla de compositores principales le demandó al mismo Jim Keltner que añadiera, adicionalmente, un elemento atípico para la percusión. De ese modo, el citado baquetero también golpeó, varias veces, una tapa de un cubo de basura con remaches (se la regaló un batería amigo suyo) durante el proceso de sobregrabación, en cierto instante de la canción; en concreto, justo antes del solo central de guitarra. Una maniobra curiosa ésta misma pero que complació a los jerifaltes Donald y Walter; los cuales siempre indagaban detalles de originalidad.

Por su parte, es el mismo Walter Becker el que, precisamente, borda el impecable, fresco y delicioso solo guitarrero; el cual también resultó muy trabajado y controlado, al mismo tiempo. Por su parte, Donald Fagen se deshizo en elogios hacia su socio Becker por el virtuosismo y sentimiento instrumental de éste durante “Josie”.

Subrayaremos también el arreglo destinado a la refinada y dinámica sección de viento, obra del distinguido saxofonista Tom Scott y la colaboración a los coros de, nada menos, que Timothy B. Schmit (integrante de The Eagles y de Poco y que, además, ya había colaborado antes con Steely Dan en sus impolutos discos Pretzel Logic, en 1974 y The Royal Scam, en 1976 ).

En el instante de escribir estas líneas, se han realizado unas 25 versiones de la canción entre las que podríamos recalcar las de Rick Ruskin y Lewis Ross (instrumental de 1984), Sarah Isaksson y Rebecka Tornqvist (2006), Andrés Calamaro (2009) o The Darcys (2012).

Así pues, la tan atrayente, inoxidable y relativamente pegadiza “Josie” no solo se constituye como parte fundamental para que el álbum Aja (1977) lograse elevadísimas cotas a favor de la banda neoyorquina a nivel estilístico e incluso comercial, sino que también esta misma canción es una de la más descollantes de toda la trayectoria de una de las bandas Top de toda la Historia como son Steely Dan.