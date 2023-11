Escucha el segundo capítulo de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

El pasado mes estrenábamos el podcast Desde Asia con Amor y Pop, un espacio en el que cada 30 días Josemi, nos sube a su avión para llevarnos de viaje al lejano continente con 10 canciones cuidadosamente seleccionadas.

En este segundo capítulo partiremos de Okinawa y seguiremos volando hacia Guangzhou, Surabaya, Jakarta, Singapur, Hong Kong y hasta Nepal para degustar las mejores melodías.

Abróchate el cinturón y disfruta con nosotros.

Escucha el episodio 2 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Suenan:

1. The Question «I Wanna You»

2. The Camerawalls «Changing Horses Midstream»

3. Drizzly «Bitter to See You»

4. Pale Beach «Switzerland»

5. yourboyfriendsucks! «House Music»

6. Crayola Eyes «Crayola Eyes»

7. Motifts «Lovelost»

8. Cosmic Child «Blue/ Green»

9. Out Control Joys «Coming Around»

10. The Mists » Say Goodbye»