Escucha el tema de Diego Vasallo en ‘La vida que amo: Homenaje a Rafael Berrio’

El próximo 14 de octubre se publica La vida que amo: Homenaje a Rafael Berrio. Un disco que cuenta con la participación de Tulsa, Raúl Bernal, Diego Vasallo, Mikel Erentxun, Jose Ignacio Lapido, Quique González, Fino Oyonarte y varios artistas más formarán parte del disco de homenaje a Rafael Berrio. Puedes reservar aquí tu copia.

El disco se estrenó hace unas semanas con una versión de “Amanece” grabada por Tulsa y Raúl Bernal, quien a su vez ha ejercido de catalizador de todo el proyecto.

Ahora llega «No solo es amor» a cargo de Diego Vasallo. Un tema incluido en Harresilanda de Deriva (2003), el proyecto que Berrio puso en marcha tras la separación de Amor A Traición.

En un texto reciente, incluido en el EP «Insulsa» (2020), Diego Vasallo recordaba así a su gran amigo; «Conocí a Rafa hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo ni cómo. Fuimos estableciendo una relación de amistad y complicidad poco a poco, hasta que hoy puedo decir que ha sido, y es, uno de mis amigos más queridos.

Recuerdo los primeros tiempos de nuestras correrías allá por el barrio de Amara de Donostia donde Rafa siempre tuvo el local de ensayo, al lado del estudio de Iñaki de Lucas. La conversación con Rafa era imprevisible y siempre estimulante. Con una vasta cultura poética, era una delicia hablar con él sobre autores literarios y musicales, con su sarcasmo displicente, su ingenio y el alto vuelo de sus ideas.

Siempre he considerado que fue la fortuna la que me hizo el regalo de que uno de mis más amados amigos fuera al mismo tiempo el mejor letrista de canciones que he conocido. Preciso, afilado, irónico, burlón, romántico, y siempre sublime. Enorme compositor con una obra apabullante. SIEMPRE nos quedarán sus canciones, llenas de emoción viva y pura como la energía de las tormentas.»

Escucha ‘No solo es amor’ de Diego Vasallo