Llega un disco homenaje a Rafael Berrio, ‘La vida que amo’

Rafael Berrio, miembro de bandas como UHF, Amor A Traición y Deriva y poseedor de una fructífera trayectoria en solitario, falleció en marzo de 2020 a los 56 años a causa de un cáncer.

El próximo 14 de octubre llega La vida que amo, un disco homenaje que cuenta con la participación de artistas como Tulsa, Raúl Bernal, Diego Vasallo, Mikel Erentxun, Jose Ignacio Lapido, Santi Campos, Daga Voladora Quique González o Fino Oyonarte.

La obra de Rafael Berrio fue objeto de un homenaje por todo lo alto en su ciudad natal de San Sebastián en la primavera del año pasado. Una extensa agenda de actividades que incluyó conciertos en los bares donde tocó Rafa, exposiciones y charlas. Los eventos culminaron con dos conciertos en el teatro Victoria Eugenia en los que participaron algunos de los músicos de este disco tributo.

Miren Iza, Tulsa, ha escrito este texto sobre su relación con Berrio “Sigo cantando a Berrio, parece que así alargo el tiempo con él, invoco su risa y su extravagancia, me pongo triste, me pierdo en sus versos y me vuelve a sorprender su infinita delicadeza. Cuando le conocí, ufano y encantador, se convirtió en alguien a quien ver en mis viajes a Donostia, yo quería participar de esa bohemia suya, incluso la ciudad se tiñó de un nuevo halo para mi. Pensaba que compartiríamos muchos momentos futuros y aunque no fueron tantos como me habría gustado, algunos fueron memorables. Supongo que para eso Amanece”.

La primera canción que conocemos del disco es precisamente la de Tulsa junto a Raúl Bernal, “Amanece”.

Estas serán las canciones de ‘La vida que amo’ homenaje a Rafael Berrio

Santi Campos “Dadme la vida que amo” Mikel Erentxun “La misma mujer distinta” Quique González “Considerando” Tulsa y Raúl Bernal “Amanece” Jose Ignacio Lapido “Abolir el alma” Daga Voladora “Cómo iba yo a saber” Jairo Martín “No pienso bajar más al centro” Fino Oyonarte “Simulacro” Diego Vasallo “No solo de amor” Luis Arronte “Mi álbum de nubes del cielo” Toni Brunet “Mis ayeres muertos” Chencho Fernández “Tu nombre” Raúl Bernal “El mundo pende de un hilo”

Foto: Edorta Subijana